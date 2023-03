Les Belges à l'étranger : Saelemaekers, De Ketelaere et Origi accroché par Salernitana, Carrasco et Witsel arrachent de justesse un succès précieux

Alexis Saelemaekers était le seul Belge titulaire. Il a cédé sa place à la 77e minute. Charles De Ketelaere est monté au jeu à la 62e en compagnie de Zlatan Ibrahimovic. Divock Origi a suivi une minute plus tard. Malgré ces trois nouveaux attaquants Milan n'a pas trouvé la solution. Aster Vranckx est resté sur le banc.

L'Atlético Madrid de Carrasco et Witsel arrache de justesse un succès précieux à Gérone

On jouait la 90e minute +4, quand Alvaro Morata a réussi l'unique but de la rencontre qui a permis à l'Atlético Madrid de s'impsoer 0-1 à Gérone, lundi soir en conclusion de la 25e journée de la Liga espagnole de football. Après cette victoire, les Colchoneros sont troisièmes au classement avec 48 points. Ils ne sont devancés que par Barcelone (65) et le Real Madrid (56). Gérone est 12 avec 30 points.

Yannick Carrasco était titulaire. Il a cédé sa place à la 77e minute. Axel Witsel n'est monté au jeu qu'à la 81e minute. Morata avait lui remplacé Memphis Depay à la 62e minute