Une retraite conseillée par Toni Kroos, la réaction de ses proches et le regret de la Croatie : ce qu’il faut retenir de l’interview d’Eden Hazard

”C’était une surprise, je pensais jouer”, a admis le Brainois dans un long entretien accordé à la RTBF. “Le coach me l’a dit deux heures avant le match. Les décisions du coach, je les accepte. J’avais envie d’être sur le terrain, mais je ne peux pas lui donner tort, on a fait un super match. Il nous a manqué juste un petit but.”

Cette rencontre face aux Croates n’aurait pas dû être la dernière. C’est en tout cas ce que pensait Roberto Martinez. “En m’expliquant que je n’étais pas titulaire, Martinez a évoqué une raison médicale plutôt qu’une raison sportive. Lui dans sa tête, il ne s’imaginait pas jouer un 3e match couperet où on doit gagner pour passer. Dans sa tête, c’était prévu que je ne joue pas ce 3e match pour être prêt pour les huitièmes de finale.”

guillement "Martinez a évoqué une raison médicale plutôt qu’une raison sportive."

Pas question pour autant d’en vouloir au sélectionneur, qui est depuis lors parti s’occuper du Portugal. “C’est quelqu’un que je respecte énormément. On a vécu tellement de belles choses. Ce serait trop facile de dire que sur le dernier match, il aurait dû me mettre plus. Les entraîneurs font leurs choix, il faut savoir les accepter. Si on avait gagné le match et qu’un joueur qui joue à ma place avait marqué le but décisif, on aurait dit 'Quel coaching de Martinez !'. Ce n’est pas passé donc c’est plus facile de critiquer. Moi je le ferai jamais, je sais ce qu’il a apporté au groupe, au pays.”

Dans la foulée de l’élimination au Qatar, Eden Hazard s’est tout de suite confié à ses plus proches coéquipiers. “Dans le bus, j’ai dit à ceux avec qui j’étais là depuis plusieurs années que c’était fini. Leur réaction m’a fait chaud au cœur car ils étaient surpris. La Coupe du monde n’a pas été déterminante. Qu’elle se passe bien ou mal, j’avais déjà pris la décision avant. C’était le moment de s’arrêter, tout simplement.”

À lire aussi

Une annonce dans le bus après la Croatie

La décision n’était pas pour autant simple à digérer. “C’est surtout par après que ça fait quelque chose. Je sentais que les gens étaient un peu tristes. Au moment de l’annonce (NdlR : le 7 décembre), j’étais à New-York avec la famille. J’ai été à deux doigts de verser une petite larme, mais plus par rapport à la réaction des anciens coéquipiers, des gens du milieu, ça m’a fait chaud au cœur.”

guillement "J’ai commencé à y réfléchir après l’Euro."

Imité depuis lors par Toby Alderweireld et par Simon Mignolet (qui devrait l’annoncer ce lundi), Eden Hazard a en réalité entamé sa réflexion plusieurs mois auparavant. “J’ai commencé à y réfléchir après l’Euro. À l’époque, j’avais beaucoup travaillé, je me suis blessé, je n’ai pas pu jouer contre l’Italie. Ça m’a mis un vrai coup au moral”, admet-il.

Et plutôt que d’imiter son coéquipier Luka Modric, toujours fier capitaine de la Croatie à 37 ans, Eden Hazard a voulu prendre la même direction que Toni Kroos, qui a stoppé son aventure avec l’équipe d’Allemagne il y a deux ans, à 31 ans. Comme lui. “Je suis ici à Madrid avec Toni Kroos et il m’a dit que quand les autres joueurs sont en sélection, lui peut profiter avec ses enfants.”

La famille, c’est en effet sacré chez les Hazard. “Au début, ils étaient tristes. Mais ils vont être contents dans le futur, car c’était du temps que je ne passais pas avec eux. J’aurai plus de temps libre pour eux aussi. Je pense que mes parents sont contents aussi, du fait que ce ne se soit pas toujours bien passé ces dernières années. Ils m’ont dit que c’était ma décision, que je faisais finalement ce que je veux. Ils ont accepté.”

Ce qui a aussi pesé dans la balance, c’est la malheureuse réalité de sa situation personnelle à Madrid et de son niveau de jeu en déclin. “Il y a des jeunes qui poussent. Je me voyais mal ne pas jouer au Real Madrid puis arriver en sélection et jouer, alors que des jeunes méritent de jouer chez les Diables”, concède honnêtement l’ancien capitaine qui se montre d’ailleurs confiant pour l’avenir de la sélection. “Je pense qu’il y a de très bons joueurs. Ils vont nous montrer leur talent lors de ces prochains mois.”