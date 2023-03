Arthur Vermeeren ne fera pas partie de la première sélection de Domenico Tedesco

Si l’on sait d’ores et déjà qu’Eden Hazard, Toby Alderweireld et Simon Mignolet – qui ont tous les trois pris leur retraite internationale – ne feront pas partie du groupe sélectionné par Tedesco, ce sera également le cas du jeune Arthur Vermeeren. Le Belge de 18 ans à peine a explosé cette saison à l’Antwerp et fait partie de la sélection (très) élargie de Tedesco. Mais il ne sera pas appelé lors de ce premier rassemblement.

En effet, Vermeeren figure déjà dans la sélection des U19 qui a été dévoilée ce mardi après-midi et ne pourra donc pas accompagner les Diables rouges. Le groupe se rend en Allemagne pour le Tour Elite, qualificatif pour le prochain Euro. Ils affronteront la Slovénie (22 mars), l’Allemagne (25 mars) et l’Italie (28 mars).