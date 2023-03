En Ligue des champions, Romelu Lukaku doit vaincre ses doutes : “L’Inter est en crise et il est encore très lent”

”L’Inter est en crise. Ce sont des difficultés que l’on a déjà vues”, pointe Massimo Moratti, l’ancien président emblématique du club. “C’est une équipe peu concentrée.”

Dans ce naufrage, Romelu Lukaku n’a pu enfiler de gilet de sauvetage malgré un penalty converti. Pire, il a montré à nouveau que son deuxième passage dans la capitale de la mode ne lui permet pourtant pas de se mettre sur son 31.

Sur les penaltys, l’Italie prend position en faveur de Lukaku…

Dans la Botte, le sujet est à la mode depuis vendredi. Un peu plus tôt dans la rencontre, Lautaro Martinez a manqué un énième penalty. Depuis deux saisons, l’Argentin ne marque que 50 % de ses coups de pied de réparation quand le Belge affiche un sans-faute dans cet exercice. Un mois après avoir employé des mots indécents envers Nicolo Barella, “Big Rom” a cette fois joué la carte collectif de l’apaisement en allant réconforter son coéquipier après son raté.

Mais la presse transalpine et les Tifosis de l’Inter prennent logiquement parti pour le joueur formé à Anderlecht dans ce qui s’apparente comme un penaltygate au vu de l’égoïsme du récent champion du monde. Pour eux, Simone Inzaghi doit trancher en faveur du Diable rouge comme Antonio Conte l’avait fait en son temps.

Mais les anciens le dézinguent

Maigre consolation pour le joueur prêté par Chelsea. Au fil des semaines, Lukaku ne parvient pas à se montrer décisif. À la Spezia, il n’a inscrit que son troisième but en championnat, son deuxième sur penalty. Il faut remonter au 13 août dernier pour voir notre compatriote inscrire une réalisation de plein jeu.

En Ligue des champions, le natif d’Anvers fait mieux en ayant marqué lors de ses deux apparitions, notamment le but victorieux lors de la manche aller. En terre portugaise, Lukaku doit continuer à faire de la plus prestigieuse des compétitions européennes sa bouée de sauvetage.

D’autant plus que les légendes du club n’hésitent pas à l’égratigner publiquement. “Il y a plusieurs joueurs qui mettent Lukaku dans de bonnes conditions”, pointe Christian Vieri. “Si je jouais pour cette équipe-là, je serais meilleur buteur de Serie A chaque année.” Des propos corroborés par Moratti. “Lukaku est hors-forme. Il est encore très lent.”

Marquer et qualifier l’Inter pour les quarts de finale à Estádio do Dragão représenteraient donc le meilleur moyen d’éteindre partiellement la polémique et relancer une saison ô combien décevante.