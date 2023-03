Son avenir et leur relation, Carlo Ancelotti répond à Eden Hazard : “C’est vrai qu’on ne se parle pas beaucoup”

À lire aussi

Ce mardi midi, l’une des premières questions adressées à Carlo Ancelotti lors de la conférence de presse d’avant match face à Liverpool concernait donc sa relation avec Eden Hazard. “La relation n’est pas froide”, a répondu l’entraîneur italien. “Je ne parle pas beaucoup avec lui, mais parler est une question de caractère : on se retrouve parfois mieux avec une personne qu’avec une autre. Le plus important pour moi, c’est qu’il me respecte, comme moi je le valorise. C’est le plus important pour moi. Je n’ai pas à cacher le fait qu’à sa place il y a un joueur qui apporte beaucoup, c’est Vinicius”.

guillement “J'aurai les joueurs que le club met à ma disposition.”

Dans l’interview, Hazard a également évoqué son souhait de rester au Real la saison prochaine. “Je ne demande pas de jouer 90 minutes, mais juste de me sentir utile”, a-t-il ajouté. “La saison passée, ma situation était difficile à vivre. Ça me touche moins maintenant. Certains (équipiers) me disent de partir (pour jouer), car ils voient mes qualités. Mais ce n’est pas mon option. Je reste persuadé que je peux apporter quelque chose. J’aimerais rester ici. J’ai toujours rêvé de ce club”, a-t-il insisté.

Et à cela, Ancelotti a un peu botté en touche… “Pour l’année prochaine, j’aurai les joueurs que le club met à ma disposition”, a-t-il expliqué en laissant déjà entendre que le Brainois ne jouera pas demain malgré le score acquis au match aller (2-5). "Le match sera plus compliqué pour nous que pour Liverpool. Ils arriveront à fond dès la première minute et continueront, peu importe ce qui se passe.”