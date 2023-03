Qui seront les Diables rouges repris ce vendredi dans la première sélection de Domenico Tedesco?

À l’occasion, l’ancien entraineur de Leipzig devra répondre à plusieurs interrogations. Entre l’arrêt de plusieurs cadres, comme Toby Alderweireld, Simon Mignolet ou encore Eden Hazard, les blessures et les joueurs en manque de temps de jeu, le nouveau mentor de l’équipe nationale belge va devoir effectuer des choix forts et le grand public pourra vraisemblablement se faire une opinion sur les idées du nouvel entraîneur.

1. Tedesco va-t-il pousser les plus âgés à la retraite ?

Si le nombre de cadres de l’équipe nationale ayant pris leur retraite se compte à trois, à savoir Eden Hazard, Toby Alderweireld et Simon Mignolet, certains autres Diables rouges pourraient prendre la même décision en fonction de leur présence, ou non, dans la sélection de ce vendredi. En effet, si Domenico Tedesco venait à ne pas sélectionner des joueurs comme Axel Witsel, Dries Mertens ou dans une moindre mesure Jan Vertonghen, certains de ces joueurs à plus de 100 caps pourraient prendre la décision d’arrêter leur carrière internationale. D’ailleurs, dans une interview récente à la RTBF, le papa d’Axel Witsel, Thierry, a confié que son fils arrêterait probablement avec la Belgique si le nouvel entraineur décidait de ne pas le reprendre.

Si ce cas de figure existe, il semble assez peu probable. En effet, Domenico Tedesco s’est confié dans une interview qu’il s’était présenté aux sept capitaines de la sélection (Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Dries Mertens et Axel Witsel). Il serait donc étonnant de le voir par après pousser ces joueurs vers la sortie.

2. Les blessés vont-ils lancer les jeunes au pouvoir ?

Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Jéremy Doku : voici trois Diables qui semblent désormais indispensables dans la sélection… lorsqu’ils sont fit.

Le souci, c’est que les trois hommes sont blessés et ne seront pas présents dans la sélection de Domenico Tedesco. Dès lors, qui pour les remplacer ?

Selon nos informations, le sélectionneur ne compterait pas faire une liste trop exhaustive, réduisant alors le nombre de surprises potentielles. À première vue, Roméo Lavia semble pratiquement assuré de figurer pour la première fois dans la liste des Diables rouges tant son importance dans le milieu de Southampton est louée en Angleterre. Par contre, Arthur Vermeeren, le talentueux milieu de l’Antwerp, figure dans la liste des U19 de Thierry Siquet et ne fera donc pas partie (pour le moment) de cette liste. Pour les flancs, si Francis Amuzu et Michel-Ange Balikwisha semblent partir de trop loin pour espérer être dans la liste, Johan Bakayoko du PSV semble le grand favori après un excellent mois de février sur le flanc du club hollandais. De son côté, Mike Trésor démarre aussi avec une longueur d’avance sur le joueur d’Anderlecht tant ses statistiques depuis une saison sont impressionnantes (7 buts et 18 assists en 29 matches de Pro League). En pointe de l’attaque, Hugo Cuypers serait aussi suivi et Nicolas Raskin pourrait espérer de son côté être dans la liste si elle venait à être élargie.

Par la suite, il faudra voir si Domenico Tedesco compte ajouter un latéral supplémentaire au vu de cette carence actuelle en Belgique et la méforme de certains joueurs. Si c’est le cas, Maxim De Cuyper ou éventuellement Alessio Castro-Montes pourraient se voir récompensés de leur bonne saison. Mais ils ne partent eux non plus pas favoris.

Roméo Lavia semble pratiquement assuré de figurer pour la première fois dans la liste des Diables rouges. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

3. Les joueurs en méforme seront-ils conservés ?

En grande difficulté avec Bruges et Aston Villa, Hans Vanaken et Leander Dendoncker seront-ils sûrs d’être à nouveau repris ? S’ils ne le sont pas, cela pourrait être au profit peut-être du capitaine de Genk Bryan Heynen, déjà dans la liste des réservistes pour le dernier mondial au Qatar. Mais le point le plus inquiétant reste tout de même Thomas Meunier. Longtemps blessé, le joueur de Dortmund ne fait plus partie des plans de son entraîneur et n’a disputé qu’une rencontre en D3 avec l’équipe B. Suffisant pour être repris ?

4. Les Rouches sont boudés

Autre information qui nous revient : aucun joueur du Standard n’a reçu de présélection. Les Arnaud Bodart ou William Balikwisha ne seront donc quoi qu’il arrive pas repris pour les deux prochaines rencontres. À noter que l’on se dirige vers trois gardiens sélectionnés. Si Thibaut Courtois et Koen Casteels semblent pratiquement certains d’y être, Tedesco devra faire un choix entre Matz Sels et Maarten Vandervoort.