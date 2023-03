Les Belges à l'étranger: Crystal Palace et Southampton battus, Burnley toujours solide leader en D2

Deux matches d'alignement ont été joués ce mercredi en Premier League. Crystal Palace avec Albert Sambi Lokonga, s'est incliné 1-0 à Brighton dans un duel comptant pour la 8e journée de championnat. Le but de Solomon March (15e) sur passe de l'ex-Unioniste Kaoru Mitoma permet aux Seagulls de se retrouver en 7e position avec 42 points, deux de moins que Newcastle, qui occupe la cinquième place donnant droit à la qualification pour les poules de l'Europa League. Au même moment, Southampton a perdu 0-2 face à Brentford. Les buts de ce match de la 7e journée ont été inscrits par Ivan Toney (32e) et Yoane Wissa (90e+7). Chez les perdants, Romeo Lavia est monté au jeu à la 58e. Au classement, Brentford (41 points, 8e) talonne Brighton et Southampton est dernier (22 points).