”Romelu Lukaku retournera à Chelsea en fin de saison”

Ce n’est un secret pour personne : Romelu Lukaku se sent bien à l’Inter Milan et il aimerait y rester la saison prochaine. Mais voilà, le Diable rouge est actuellement prêté par Chelsea et le CEO de l’Inter, Giuseppe Marotta, a rappelé que ce prêt se terminait en juin : “Le prêt n’a été établi que pour une saison et quelles que soient ses performances, Lukaku retournera à Chelsea.”