Absent du Mondial, Dodi Lukebakio milite pour une place chez les Diables : “Si mon retourné était rentré, cela aurait pu changer les choses”

Au contraire de son club en lutte pour le maintien, le joueur de 25 ans est dans une forme étincelante. Assez que pour faire partie de la première liste des Diables composée par Domenico Tedesco ? Celui qui n'était que réserviste dans la sélection de Martinez pour le Mondial veut faire son retour dans le groupe. Avant de tenter de devenir l’un des piliers de l’équipe nationale dans le futur…

Comment expliquez-vous votre état de forme actuel ?

”J’ai travaillé dur chaque jour pour être en forme sur la durée. J’ai un préparateur physique personnel et aussi un analyste personnel avec qui je travaille chaque semaine : avant les matchs, on regarde dans quelles zones je peux être le plus dangereux en fonction de l’adversaire, quand je dois demander le ballon dans les pieds ou quand il est préférable d’aller en profondeur. Après les rencontres, on analyse de nouveau mon jeu en regardant ce que j’aurais pu faire mieux. Ces détails me permettent d’être meilleur.”

Pourtant, le Hertha Berlin n’est pas à la fête avec seulement un point d’avance sur l’actuel descendant…

”En première partie de saison, j’arrivais à marquer grâce à la confiance présente au sein de l’équipe. Nous faisions de bons matchs, sans pour autant prendre les points qu’il fallait. Désormais, la confiance a diminué dans le groupe. La situation actuelle n’est pas facile à gérer, mais nous essayons de nous arracher les uns pour les autres à chaque sortie. Personnellement, j’essaye d’être le plus efficace possible en sachant que je n’aurai pas 10 occasions sur le match. La saison dernière, surtout quand je jouais moins à Wolfsbourg, j’ai beaucoup travaillé la finition devant le but.”

Peut-on dire que le maintien du Hertha dépendra de vos prestations personnelles ?

”Je ressens le fait que je suis un joueur important, mais tout ne dépendra pas que de moi. Vu la situation, nous aurons besoin de tout le monde. Cela va dépendre de l’intensité dans le jeu, de l’agressivité dans les duels et de l’efficacité devant le but. Cela ne sert plus à rien de jouer du beau football à tout prix. Les objectifs ont changé, on veut désormais simplement rester en première division.”

Vu vos performances actuelles, il est difficile de ne pas vous imaginer dans la prochaine liste des Diables…

”La décision finale ne me reviendra pas. Mais j’ai toujours dit qu’il n’y avait pas de meilleure réponse que les performances sur le terrain. Je fais donc ce que je sais faire de mieux, en espérant que cela soit assez. Quand on fait tout ce qu’on peut et que les choses ne se passent ensuite pas comme prévu, il y a clairement de la déception. Actuellement, je ne pourrais rien faire de plus. Ce serait donc dommage de ne pas être appelé, je serais déçu mais pas frustré.”

Lukebakio a déjà inscrit dix buts avec le Hertha Berlin cette saison. ©Photo News

Le fait que le nouveau sélectionneur soit allemand peut être un avantage pour vous ?

”C’est clairement un avantage, car il connaît parfaitement la Bundesliga. J’ai souvent joué contre son équipe, donc il connaît mes qualités et mes points faibles. Je pense que cela m’aidera, mais je n’ai jamais été en contact direct avec lui ou avec l’un de ses adjoints. Je sais juste qu’un de ses assistants était présent à Hertha Berlin – Augsbourg fin février. Nous avions gagné et j’avais marqué un but donc c’est plutôt positif qu’il soit venu ce jour-là (sourire).”

Comment avez-vous vécu le départ de Roberto Martinez ?

”Il faut être reconnaissant pour tout le travail qu’il a réalisé avec les Diables rouges. Je n’oublierai pas non plus qu’il s’agit de l’entraîneur qui m’a permis de jouer pour la première fois avec l’équipe nationale. J’entretenais une bonne relation avec lui. À chaque rassemblement des Diables, j’apprenais quelque chose. Quand il avait des choses à me dire, Martinez me les disait. Il m’a beaucoup aidé quant à mon positionnement sur le terrain.”

À quel point votre non-sélection pour la Coupe du monde a été difficile à digérer ?

”Je ne vais pas vous mentir : je m’attendais à être dans la liste. Il a fallu accepter ce choix. Il y avait déjà de la fierté d’avoir à nouveau été appelé en septembre dernier après un an sans l’être. C’était la preuve que le travail paie toujours. Malgré tout, je trouvais cela fort d’être dans une situation où l’on parlait de moi comme une possibilité pour faire partie de la sélection au Mondial. J’ai fait tout ce que je pouvais, mais cela n’a finalement pas été assez. Je me dis que ce n’était simplement pas mon heure.”

Vous faisiez tout de même partie des joueurs réservistes : comment avez-vous vécu ce statut ?

”Je devais me tenir prêt jusqu’à une certaine date. À tout moment, je pouvais recevoir un appel me disant de partir à la Coupe du monde… Je n’étais pas tout le temps sur mon téléphone, mais je pensais beaucoup à cela. Sans souhaiter la blessure de personne, j’espérais être appelé en cas de problème. Une fois la fameuse date passée, cela m’a fait quelque chose de réaliser que je n’allais pas faire partie du groupe.”

Lukebakio veut retrouver au plus vite les Diables rouges. ©Photo News

Quel discours vous a tenu Roberto Martinez ?

”Il m’a dit que je payais le fait de ne pas avoir participé à beaucoup de matchs de qualification. Il était content de ce que je réalisais et était certain que j’allais jouer un rôle important chez les Diables dans le futur. Il m’a dit de me projeter sur le prochain Euro. Le changement de coach sonne comme un nouveau départ. Vu certains départs d’anciens, il faut commencer à préparer la nouvelle génération. Une fois que je serai appelé, mon objectif sera d’y rester et de m’y imposer sur la durée.”

En septembre, face aux Pays-Bas, vous aviez fait parler de vous avec un retourné qui avait tapé la transversale : si la frappe était rentrée, auriez-vous été sélectionné ?

”(Sourire) Si mon retourné était rentré, je pense que cela aurait clairement pu changer les choses. Le lendemain du match, beaucoup de monde dans mon entourage m’a parlé de cette action : ‘Dodi, pourquoi ta frappe n’est pas rentrée ? Tu avais fait ce qu’il fallait…’ Ce ciseau a déjà beaucoup fait le buzz, alors imaginez s’il était rentré dans le but…”

Comment avez-vous vécu la Coupe du monde ?

”Je l’ai vécue comme un vrai supporter. J’ai suivi chaque match et toutes les informations liées à l’équipe sur les réseaux sociaux. J’espérais vraiment qu’ils aillent le plus loin possible, je leur souhaitais le meilleur. L’équipe s’est malheureusement réveillée un peu tard, lors du dernier match face à la Croatie. Vu les qualités dans le groupe, nous aurions pu faire mieux. Je pense que c’est dans l’efficacité que les Diables ont pêché. C’est triste, mais il faut accepter les erreurs commises et prendre cela comme une leçon.”

Serez-vous encore au Hertha Berlin la saison prochaine ?

”Je ne veux pas commencer à penser à cela. Je veux d’abord tout faire pour rester en première division avec le Hertha et je sais que c’est possible d’y arriver. Pour le reste, j’ai un agent qui s’occupe de mes affaires. La Premier League ? Bien sûr que je veux un jour y retourner pour m’y imposer, tout est possible. Cela dépendra des clubs intéressés et de mes performances. Mais je réfléchirai à tout cela au moment opportun.”