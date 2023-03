”Après la Coupe du monde, il a baissé la tête” : Thibaut Courtois sans détour sur la situation d’Eden Hazard au Real Madrid

Tranquille comme le Real Madrid. Ce mercredi, les Merengue ont fini le travail au Santiago Bernabeu (1-0) sur un but de Benzema après la dégelée infligée à Liverpool à Anfield (2-5). Sans surprise, Thibaut Courtois était dans les cages madrilènes. Sans aucun étonnement non plus, Eden Hazard est resté sur le banc toute la rencontre.