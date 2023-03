Diables Rouges : 700 supporters des Diables Rouges seront en Suède, 1.800 en Allemagne

Près de quatre mois après l'élimination précoce en phase de poules de la Coupe du monde au Qatar, les Diables Rouges prennent à un nouveau départ sans le capitaine Eden Hazard, Toby Alderweireld et Simon Mignolet, mais avec un nouveau sélectionneur, une nouvelle direction sportive et aussi une nouvelle campagne pour les supporters, appelée #WIRSCHAFFENDAS, une référence aux racines du nouveau sélectionneur, à la troisième langue nationale et au pays hôte du Championnat d'Europe.

La nouvelle campagne, qui succède à #DEVILTIME, vise à rapprocher plus que jamais les supporters et les joueurs. Et le succès est déjà au rendez-vous compte tenu du nombre important de supporters pour les matchs à l'extérieur. Des navettes en bus seront également prévues pour le match amical contre l'Allemagne. L'idée est que les bus des supporters belges se rassemblent sur un parking à Eupen et se dirigent de là vers Cologne. Des séances d'entraînement seront à nouveau ouvertes à Tubize et des rencontres entre supporters et jeunes joueurs auront lieu.

Vendredi midi, tous les regards seront tournés vers Domenico Tedesco, qui annoncera sa première sélection en tant que sélectionneur belge. Il n'aura pas le droit à l'erreur avec ce déplacement en Suède, puisque les Diables affrontent immédiatement le gros morceau de leur groupe, dans lequel les deux premiers se qualifient directement et le troisième a encore une chance grâce à des barrages.