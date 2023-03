L'AZ Alkmaar et Zinho Vanheusden, resté sur le banc toute la rencontre, ont éliminé les Romains de la Lazio (2-1). La Lazio a ouvert le score grâce à un but de Felipe Anderson (0-1, 21e) avant de voir les Néerlandais revenir à égalité (1-1, 28e). L'AZ aura attendu l'heure de jeu pour prendre les devants sur un but de Pavlidis Vangelis (2-1, 62e).

De son côté, l'OGC Nice a assuré à domicile face au Sheriff Tiraspol (3-1). Les Français ont pu compter sur un but de Gaetan Laborde (1-0, 30e) en première période pour prendre un léger avantage. La deuxième mi-temps commençait sur les chapeaux de roues puisque les deux équipes ont marqué en l'espace de deux minutes : Teremas Moffi pour Nice (2-0, 53e) et l'ancien joueur du Standard Abdoul Tapsoba (2-1, 55e). L'OGC a définitivement plié la rencontre avec un but de Bilal Brahimi (3-1, 79e).

West Ham n'a fait qu'une bouchée de l'AEK Larnaca au London Stadium (4-0). Les Anglais ont rapidement pris les commandes de la rencontre (1-0, 21e). Il ne fallait que deux minutes en deuxième période aux Londoniens pour s'envoler grâce à un doublé de Jarrod Bowen (2-0; 3-0 , 47e et 49e). Divin Mubana plantait le quatrième pion du match (4-0, 65e).

Enfin, Bâle a décroché sa qualification en battant le Slovan Bratislava jeudi (2-2, 1-4 t.a.b.). Rapidement menés au score, les Suisses sont revenus dans le match grâce à Riccardo Calafiori (2-1, 53e) et Mohamed Amdouni (2-2, 90e+3). Le sort de la rencontre s'est joué aux tirs au but qui ont souri aux Suisses avec deux ratés côté slovaque et un 4/4 pour Bâle.