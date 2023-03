Absences de Witsel et Batshuayi, présence de Lavia et Meunier, la Pro League peu représentée: on analyse la première liste de Domenico Tedesco

Si la convocation de Roméo Lavia n’est pas une surprise, celles d’Orel Mangala et de Dennis Praet le sont un peu plus, tout comme, surtout, l’absence d’Axel Witsel, dans un secteur, le milieu, qui représente le symbole d’une transition.

Avec un groupe de vingt-quatre Diables (vingt joueurs et quatre gardiens), Tedesco a aussi voulu installer tout le monde au cœur du projet, “pour que tous les joueurs aient la sensation de pouvoir être titulaires”. Quels sont les enseignements à tirer de cette première liste ? On en a retenu sept.

Witsel, une absence et quelle conséquence ?

Axel Witsel n'est pas convoqué. Comment a-t-il accepté la décision?

La rumeur avait circulé en fin de matinée, elle a été officialisée peu après midi, quand Domenico Tedesco a achevé de lister les joueurs repris pour le rassemblement à venir pour les matchs en Suède (qualifications Euro 2024, le vendredi 24 mars) et en Allemagne (amical, le mardi 28). Pas de trace d’Axel Witsel.

Le sélectionneur s’en est expliqué, à plusieurs reprises, et il a commencé par la clarté dans le discours : “Je suis allé voir Axel à Madrid (il y a trois semaines), puis je l’ai appelé hier (jeudi) pour le prévenir qu’il ne serait pas dans la sélection.”

Après avoir mis les formes, d’usage dans ce cas, pour rappeler tout ce que le médian a apporté au football belge, et à la sélection, Tedesco a rappelé que la porte n’est pas fermée pour le futur. Mais il a tout de même glissé : “Il y a de la concurrence dans ce secteur et je veux voir ce que des nouveaux peuvent apporter.”

guillement J'espère qu'il sera encore avec nous

Lavia a été appelé et ce n’est pas tout à fait une surprise, mais Mangala aussi, et c’est un peu plus surprenant, même si le médian de Nottingham Forest a plus joué que Witsel après la Coupe du monde. Tedesco a également ajouté que Youri Tielemans, s’il n’avait pas été blessé, aurait été dans le groupe. Une autre manière de souligner la hiérarchie qui se dégage.

Que va faire, désormais, Axel Witsel ? “Il ne doit pas prouver plus qu’un autre, tout le monde connaît ses qualités”, a assuré Tedesco, qui a ajouté : “J’espère qu’il sera encore avec nous.” Le sélectionneur ne pousse pas Witsel à la retraite internationale, mais le joueur de l’Atletico de Madrid, qui était un pion essentiel de Marc Wilmots puis de Roberto Martinez, va-t-il accepter d’être ainsi déclassé ?

Les prochaines semaines en diront un peu plus sur son futur avec la sélection. Il s’est fixé pour objectif de jouer jusqu’à l’Euro 2024 avec la Belgique. Mais imaginait-il être rétrogradé de la sorte ? Il pourrait aussi vouloir s’accrocher, pour prouver qu’il peut toujours prétendre à la sélection.

Lavia, le symbole du renouveau

Roméo Lavia était attendu dans la sélection. ©BELGA

Il y a un nouveau dans la sélection, mais son nom a tellement circulé ces dernières semaines, et avant la Coupe du monde, qu’on a presque l’impression que c’est un habitué. Du haut de ses 19 ans, et de ses 24 matchs toutes compétitions confondues en Angleterre, Roméo Lavia fait une entrée remarquée chez les Diables rouges.

”La question est de savoir s’il peut aider l’équipe, a expliqué Domenico Tedesco, mais vu ce qu’il propose à Southampton, dans une équipe qui se bat pour le maintien, il mérite d’être vu, peu importe son âge. Il est bon, en possession, mais je veux surtout qu’il soit à l’écoute, qu’il apprenne.”

10 des 26 Diables au Qatar sont absents

Formé à Anderlecht puis parti à Manchester City à l’âge de 16 ans, le médian a su construire sa carrière calmement et son transfert à Southampton, l’été passé, était un pas important, pour éclore. Une blessure l’a freiné avant la Coupe du monde, mais il semble, cette fois, bien lancé dans le bain des Diables.

Lavia est aussi une forme de symbole, pour Tedesco, dans le basculement à opérer pour régénérer le groupe. Des 26 Diables rouges du Qatar, dix sont absents en raison de retraite internationale (Eden Hazard, Alderweireld, Mignolet), de blessure (Tielemans, Thorgan Hazard) ou par choix (Mertens, Batshuayi, Vanaken, Dendoncker, Witsel).

Pourquoi Meunier est-il repris ?

Thomas Meunier a dû pousser un ouf de soulagement en découvrant la liste. Le joueur du Borussia Dortmund n’a joué qu’une minute depuis la fin de la Coupe du monde, et nonante avec les Espoirs du Borussia. Il a été blessé, mais comme l’a rappelé Tedesco, “il est dans un club où l’entraîneur ne veut pas changer une équipe qui gagne”.

Surtout, Meunier est un arrière droit, et le vivier n’est pas assez riche, manifestement, pour s’en passer. “S’il avait été numéro six, le débat aurait été différent.” Thomas Foket n’est pas assez bon, manifestement, pas plus, dans un autre registre, qu’Alessio Castro-Montes. Tedesco a aussi précisé qu’avec ses plus de 400 matchs en club, Meunier a une expérience qui peut toujours servir à la sélection.

Batshuayi n’aurait pas été repris

C’est un élément de langage qui change par rapport à Roberto Martinez. Michy Batshuayi s’est blessé jeudi soir. Domenico Tedesco aurait pu se retrancher derrière ce forfait, mais il a voulu être clair : “Même sans la blessure, Michy n’aurait pas été sélectionné, je l’avais prévenu avant sa blessure, que je regrette.”

Comme pour Witsel, Hans Vanaken, Leander Dendoncker ou Dries Mertens, la porte n’est pas fermée pour le futur, mais le signal est assez clair, d’autant que Loïs Openda et Dodi Lukebakio représentent d’autres profils aux yeux du sélectionneur.

Un dernier élément qui a compté dans la réflexion, et qui vaut aussi pour Mertens : le championnat turc a été momentanément mis à l’arrêt à la suite du tremblement de terre qui a touché le pays, ce qui suppose un léger manque de rythme, selon le sélectionneur.

La Pro League très peu représentée

Mike Trésor est absent, et Genk n'a pas apprécié.

C’est un paradoxe de la liste : au lendemain d’une présence historique des clubs belges en quarts de finale de Coupes d’Europe, seulement deux joueurs de Pro League figurent dans la sélection avec les Anderlechtois Jan Vertonghen et Zeno Debast.

Dimitri De Condé, le directeur sportif de Genk, a eu du mal à cacher son agacement puisque ni Bryan Heynen, ni Mike Trésor ne sont repris. “On est dégoûté”, a-t-il lâché. Explication de Tedesco : “On suit ces joueurs, et je vois ce que Trésor peut apporter. Mais il a Carrasco et Trossard devant lui.” La même remarque, au sujet de la concurrence au milieu, vaut pour Heynen, selon le sélectionneur.

guillement C'est une dévaluation de la compétition belge

Le Club Bruges, habitué à être représenté, n’a pas non plus de joueur dans la liste, vu que Vanaken est laissé de côté. Que Praet soit repris, alors qu’il n’a été titulaire que cinq fois avec Leicester, va relancer le débat sur le championnat d’où sont issus certains Diables. De Ketelaere, également convoqué, joue peu au Milan AC.

Dimitri De Condé, hier, parlait d’”un manque de respect” et chargeait : “C’est une dévaluation de la compétition belge. Quel signal envoie-t-on à nos joueurs ?”

Quel capitaine et quel troisième gardien ?

Domenico Tedesco a limité sa liste à 24 noms, dont quatre gardiens. Derrière Thibaut Courtois et Koen Casteels, “qui seront les numéros un et deux”, a déjà prévenu Tedesco, il reste une place à prendre pour le troisième poste. Sels et Kaminski seront en concurrence, mais Kaminski n’a plus joué depuis fin janvier…

L’autre thème, le capitanat, n’a pas été tranché officiellement. “On a des pistes, mais je veux en parler avec les joueurs au début du rassemblement pour dire qui sera le capitaine”, a commenté Tedesco, qui a manifestement son idée sur la question.

Doku, un dernier test lundi

Jérémy Doku est dans la sélection, alors que tout laissait penser qu’il serait forfait puisqu’il revient à peine de blessure. “Il a pu reprendre l’entraînement depuis lundi, et selon les dernières informations qu’on a, il peut s’entraîner normalement. On fera le point lundi avec Kristof (Sas, le médecin de la sélection) pour savoir s’il peut rester ou si on devra rappeler un autre joueur.”

Rappeler Doku, alors qu’il revient à peine de blessure, peut aussi être perçu comme un signe d’encouragement de la part de Tedesco, par ailleurs satisfait du visage proposé par Kevin De Bruyne contre Leipzig, en Ligue des champions.