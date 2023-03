L'Allemagne sans Sané, Rüdiger, Süle et Gündogan en préparation face aux Diables rouges le 28 mars

Le sélectionneur de l'Allemagne Hansi Flick a décidé vendredi de se passer de ses défenseurs centraux Niklas Süle et Antonio Rüdiger, de son milieu Ilkay Gündogan et de son attaquant Leroy Sané pour les matches de préparation contre le Pérou et les Diables Rougres.