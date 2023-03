Thomas Meunier chez les Diables rouges grâce au manque de concurrence ? “Nous n’avons pas beaucoup d’alternatives...”

Titulaire indiscutable des Diables rouges il y a de ça encore moins d’un an et joueur important de Dortmund, Thomas Meunier est en grande difficulté ces derniers mois. Le Luxembourgeois a enchaîné les blessures et se retrouve désormais écarté des pelouses suite au choix de son entraîneur Edin Terzic. C’est bien simple, le latéral droit n’a disputé qu’une rencontre ces derniers temps… en D3 allemande, avec la deuxième équipe du club. Mais malgré cela, Domenico Tedesco a décidé de lui faire confiance en le reprenant dans sa première sélection à la tête de l’équipe nationale belge.