”Chacun est responsable de sa situation”, Eden Hazard écharpé par un coéquipier du Real Madrid

Ce dimanche, Eden Hazard devrait une nouvelle fois vivre le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid depuis le banc de touche. Et ce pour la onzième fois d’affilée. Malgré sa volonté de poursuivre l’aventure madrilène, le Brainois n’a plus joué la moindre minute en Liga depuis le 11 septembre, lui qui n’a décollé du banc qu’à une seule reprise depuis la Coupe du monde, face à Cacereño en Coupe d’Espagne.