Frankie Vercauteren, directeur technique des Diables : “On va bientôt parler avec Genk”

Le coup de gueule de Genk : “Il y a des façons de critiquer”

Le Racing Genk et surtout le patron sportif Dimitri De Condé se sont plaints du manque de respect de la fédération envers Genk suite à la non-sélection du duo Heynen – Trésor. Vercauteren a défendu son coach. “Je suis à 200 % derrière lui. On peut toujours critiquer une sélection et je peux comprendre Genk. J’ai été coach de club, je sais ce que c’est. Mais il y a des façons d’émettre des critiques. Non, je n’ai pas encore parlé avec Genk. On laisse passer la tempête. Puis, on va discuter avec eux. On veut les aider et on va continuer à suivre les joueurs. On ne les abandonne certainement pas. On a fait des choix difficiles mais on préfère travailler avec une petite sélection. On aurait pu prendre cinq joueurs en plus pour faire plaisir à certains, mais on n’est pas là pour faire plaisir. Ceux qui sont ici, savent que c’est pour jouer. On veut éviter d’être trop nombreux. Sinon, il y a 250 idées, 250 commentaires et 250 plaintes.”

Doku s'est présenté avec sa valise, comme tous les autres Diables.

Rennes qui râle pour Doku : “On ne doit pas toujours faire ce que les clubs veulent”

Même si l’entraîneur Bruno Génésio de Rennes n’a pas compris la sélection de Jérémy Doku, qui n’a repris les entraînements que lundi passé après une blessure aux ischios, l’ex-Anderlechtois s’est bel et bien présenté à Tubize avec sa valise. Et contrairement à ce qu’on aurait pu croire, il n’a pas quitté la sélection après son examen médical. Vercauteren : “Là aussi, je comprends les clubs. Mais si on devait toujours faire ce que les clubs veulent, on aurait alors un grand problème. On détermine nous-même dans quelle mesure Doku pourrait jouer ou dans quelle mesure il poursuit les entraînements qu’il recevait dans son club. On doit défendre nos propres intérêts.”

Sans Maesschalck ni Vermaelen : “En ce moment, ces chapitres sont clos”

Le staff a fortement été réduit. Dans le staff des entraîneurs, il n’y a pas de place pour Thomas Vermaelen. Vercauteren : “Nous avons parlé avec Thomas, nous lui avons posé des questions et nous connaissons sa vision. En ce moment, ce chapitre est clos. Nous avons d’autres priorités. Nous allons évaluer le fonctionnement du staff mais nous n’allons pas le modifier dans un mois. Je ne vais pas faire de promesses que je ne peux pas tenir.” L’entraîneur des gardiens Erwin Lemmens ne fait plus partie du staff non plus. Pourtant, Thibaut Courtois aimait travailler avec lui. C’est l’Allemand Max Urwantschky qui reprend la main. Vercauteren : “Nous en avons parlé avec Thibaut quand nous avons été le voir à Madrid. Je crois que c’est suffisant.” Un autre grand absent est le physio miracle Lieven Maesschalck. Vercauteren : “Je ne vais pas entrer dans les détails au niveau des noms. Certains changements étaient nécessaires, d’autres étaient obligatoires, d’autres étaient voulus. Ce qui était vrai sous Roberto Martinez, que nous remercions pour tout le travail fourni, n’est plus vrai aujourd’hui. Le noyau de joueurs est plus petit, donc le staff peut aussi être plus petit. Mais cela signifie qu’on demande un peu plus à tout le monde. On met la barre plus haut.”

La méthode Tedesco – Vercauteren : “Il y aura des changements et des règles”

Vercauteren n’a rien voulu dévoiler concernant le style de jeu que Tedesco va mettre en place. Par contre, il s’est adressé une première fois aux joueurs. Avant de les rencontrer, il a dit devant les caméras de la télévision : “Le message que je vais leur faire passer ? Je vais leur parler des règles, des besoins, des obligations, des changements et de la discipline. Je vais leur expliquer ce qu’on attend d’eux lors de ce stage.”

Roméo Lavia est arrivé à Tubize avec le sourire.

Lavia plutôt que Witsel : “On n’a pas tenu compte des âges”

La sélection a été faite par Tedesco, mais en étroite collaboration avec Vercauteren. Frankie : “Je suis là pour discuter avec le coach, pour échanger des avis et lui poser des questions. Mais au final, c’est lui qui tranche. Je peux vous dire que je suis à 100 % derrière ses choix.” Le petit nouveau est le jeune Roméo Lavia (19 ans), le plus grand absent est Axel Witsel (34 ans). Vercauteren n’a pas cité son nom, mais il est clair qu’il visait Witsel en disant : “On n’a pas tenu compte des âges des joueurs. Ce n’est pas parce que quelqu’un a 34 ou 35 ans qu’il n’est pas dans la sélection. On a tenu compte des qualités des joueurs, des points de travail, des besoins de l’équipe et de la manière dont on veut jouer. Et j’avoue que certains choix ont été difficiles.”

Les tensions/frustrations du Qatar : “Elles doivent être dissipées”

Vercauteren a accompagné Tedesco lors de sa visite des cadres. “On a été chez sept capitaines”, dit Vercauteren. Il s’agit de Courtois, De Bruyne, Lukaku, Witsel, Mertens, Vertonghen et Alderweireld. “Les voyages n’étaient pas toujours faciles, mais les entretiens avec les joueurs étaient intéressants. Ils nous ont aussi fait part de leurs plaintes et de leurs points d’interrogations.” L’échec au Qatar a évidemment aussi été évoqué. Vercauteren : “On a analysé ce qui s’est passé, même si certaines choses ne se sont pas produites (NdlR : il fait allusion au soi-disant clash entre De Bruyne et le duo Hazard – Vertonghen après le Maroc) Toutes les tensions et frustrations sont dissipées. On repart de zéro et on ne regarde plus le passé. C’est le présent qui compte.”

L’Euro pour U21 : “L’équipe A est prioritaire”

Vercauteren n’est pas seulement le responsable sportif de l’équipe A, mais aussi des jeunes, du futsal et des dames. “J’ai par exemple vu Angleterre – Belgique des Flames. J’ai fait une analyse et on va en parler.” En ce qui concerne l’Euro U21 qui a lieu en juin, Vercauteren est clair : “L’équipe A est prioritaire. Si un jeune mérite d’être repris en A, il ne jouera pas en U21. Par contre, on ne va pas rappeler un jeune si c’est pour le mettre en tribunes en A.” Pour rappel : les A jouent contre l’Autriche le 17 et en Estonie le 20 juin. Les Espoirs affrontent les Pays-Bas le 21 juin, la Géorgie le 24 juin et le Portugal le 27 juin.