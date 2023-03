Franky Vercauteren sur sa relation avec Tedesco: “Nous travaillons en étroite collaboration mais il a toujours le dernier mot sur la sélection”

Ce lundi, ce n’est pourtant pas un joueur qui s’est présenté à la presse mais bien le nouveau directeur technique de la fédération Franky Vercauteren : “On ne voulait pas présenter les joueurs à la presse avant qu’ils aient vu le coach. Nous allons leur présenter les grandes lignes. mais je n’aurai pas grand-chose à dire aux joueurs, ce sera surtout le rôle du coach.”

Vercauteren a ensuite expliqué un peu plus son nouveau rôle au sein de la fédération : “Je dois m’occuper de beaucoup de choses, si je devais faire un résumé complet, cela prendrait plusieurs minutes. Mais je dois m’occuper des affaires de toutes les équipes nationales belges des Diables rouges aux équipes de jeunes en passant par les Red Flames.”

Directeur technique, Franky Vercauteren connaît également l’environnement des Diables rouges puisqu’il a joué pour la Belgique avant de devenir adjoint puis sélectionneur lui-même : “Mais c’est incomparable par rapport à ce qu’il y a maintenant. Ce qui me frappe le plus, ce sont les infrastructures comme ici à Tubize ainsi que l’encadrement. Clairement, la Belgique est beaucoup plus professionnelle.”

Il a néanmoins précisé que la réduction du staff était “nécessaire”, et que Thomas Vermaelen ne devrait plus faire partie du staff des Diables : “Nous avons discuté avec lui et nous connaissons sa vision. Mais en ce moment, nous ne pouvons rien lui promettre.”

Les Diables rouges sont arrivés à Tubize

”Je ne m’occupe pas des tâches du coach”

S’il n’est pas le sélectionneur, Franky Vercauteren a expliqué avoir aidé Domenico Tedesco dans la confection de sa première sélection : “J’ai été impliqué depuis les premières discussions. Mais je m’occupe de mes tâches, je ne suis pas le coach”, a-t-il tenu à préciser. “Je ne veux pas prendre la place de Tedesco. Mais je suis là pour l’aider et pour discuter avec lui au niveau du fonctionnement et de l’encadrement.”

”Je respecte les choix du coach. Je ne suis pas là pour commenter chacun de ses choix mais je les soutiens à 200 %.” Domenico Tedesco n’a pas eu peur de faire des déçus, ce qui n’est pas un problème pour le nouveau DT : “Choisir, c’est renoncer dans une certaine mesure. Nous avons travaillé en étroite collaboration. Mais le coach a bien sûr le dernier mot. Certains choix ont été difficiles, notamment en raison de l’étroitesse du noyau. Nous n’avons pas eu le choix que d’éliminer certains joueurs. Mais le principal : nous validons ses choix et les comprenons.”

Ces dernières semaines, il a appris à connaître davantage l’Italo-Allemand : “Mais nous avons déjà beaucoup voyagé et nous avons pu discuter de nombreuses heures. J’ai pu mieux apprendre à le connaître. Sur plein de points, nous sommes sur la même longueur d’onde.”

Avec un premier objectif clair pour le nouveau directeur technique et le nouveau sélectionneur : “On doit être réaliste avec les Diables. Le premier objectif est la qualification pour l’Euro 2024 et puis voir jusqu’où on peut aller. Le but est de gagner le plus possible mais ce n’est pas toujours aussi facile.”

Quitte à déforcer les U21 ? “La priorité reste les Diables rouges. Si un joueur de moins de 21 ans est titulaire avec les Diables, il ne rejoindra pas les Diablotins pour l’Euro en juin. C’est normal, car les Diables rouges ont eux aussi des matchs importants à jouer avec les qualifications pour l’Euro 2024. Mais on ne va pas prendre des jeunes pour qu’ils restent en tribunes alors qu’ils pourraient disputer l’Euro avec les espoirs.”