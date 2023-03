Le titre déjà joué en Liga? La réponse amère de Thibaut Courtois

Quand on lui a demandé s'il considérait que la Liga était perdue, le gardien du Real a répondu au micro de la chaîne Movistar+: "Oui, il faut être honnête, on continuera à se battre jusqu'au bout, mais il y a quatre matches de différence entre nous... On a toujours le goal-average en notre faveur, mais bon, il faudrait qu'ils perdent quatre matches (sur les douze restants, NDLR) et que nous, on les gagne tous... Il n'y a rien d'impossible, mais ce sera très difficile. Il faudra venir ici arracher une qualification pour la finale de Coupe du Roi. On a fait un bon match, on eu des occasions, eux aussi, et ils marquent un but en toute fin de match, alors qu'on était en contrôle. Je crois que leur égalisation, à la dernière minute de la première période, nous a un peu condamnés. Seule la victoire comptait, et on ne l'a pas".