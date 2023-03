Sans Batshuayi, les Diables ont des looks... moins colorés

Les Diables se sont présentés à Tubize aux alentours de 15 heures. En l’absence de Michy Batshuayi (il est blessé mais n’aurait de toute façon pas été repris), les photographes ont moins pu se régaler. Personne ne portait des vêtements aussi extravagants et multicolores que Michy. Alexis Saelemaekers, en sweater Louis Vuitton noir et jaune, sortait quelque peu du lot. Amadou Onana et Wout Faes, eux, portaient les tenues les plus classe.