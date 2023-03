Courtois, Lukaku, Vertonghen : les déçus du capitanat

L’attaquant de l’Inter Milan et le gardien du Real Madrid seront des vice-capitaines, et leur voix continuera à porter, d’un bout à l’autre du terrain. Lukaku, deux fois capitaine avec la sélection, avait expliqué que recevoir le brassard de Roberto Martinez lui avait fait sentir qu’il passait un palier, qu’il devenait un leader. Aurait-il eu besoin du bout de tissu pour matérialiser son côté leader ?

Lukaku demande rarement pour prendre la parole, il la prend d’initiative. Son entente avec Kevin De Bruyne est aussi un élément à prendre en considération et le joueur de Manchester City laissera la place à Big Rom, quand celui-ci voudra hausser le ton, ou remobiliser. Dans l’histoire de la sélection belge, un attaquant, au sens premier du terme, c’est-à-dire à la pointe de l’attaque, a rarement été fait capitaine. L’isolation du poste, peut-être.

Un gardien ne l’a jamais été sur la durée non plus, et ce n’est pas Thibaut Courtois qui le sera. Le portier du Real Madrid, au palmarès en club long comme ses bras, aurait pu prétendre au capitanat, sur base de la légitimité sportive. Il espérait sans doute aussi être désigné, et ce glouton, dans le bon sens du terme, a peut-être été déçu quand il a appris qu’il n’était pas le numéro 1 dans cette hiérarchie.

Courtois ne sera pas le premier gardien

Des gardiens capitaines, il y en a pourtant eu, dans l’histoire du jeu, et Iker Casillas a été champion du monde et d’Europe en étant le capitaine de la Roja. Domenico Tedesco avait déjà nommé des gardiens comme capitaines, dans ses clubs précédents (Gulacsi à Leipzig et Fahrmann à Schalke), mais il a, cette fois, posé un autre choix. Courtois s’en remettra, mais il paie peut-être aussi, parfois, certaines sorties médiatiques plutôt cash, quand il dit ce qu’il pense, réellement. Cela lui est déjà arrivé après certains matchs. C’est très bien pour les journalistes, moins dans le monde aseptisé du football.

Un troisième homme aurait pu prétendre au capitanat, mais il ne sera ni capitaine, ni vice-capitaine. Jan Vertonghen sera un joueur parmi d’autres, mais son expérience sera déterminante pour la jeune génération des défenseurs installés à ses côtés. Sterke Jan a, de toute façon, une autre idée en tête : améliorer autant qu’il le peut son total de caps sous le maillot national. Il en est 145.

À 35 ans – 36 dans un mois – le défenseur d’Anderlecht ne représente pas un capitaine pour le futur, face aux jeunes trentenaires que sont De Bruyne (31 ans), Courtois (30) et Lukaku, qui aura 30 ans mi-mai. Vertonghen va se concentrer sur sa tâche défensive, et tout le monde va désormais s’aligner derrière Captain De Bruyne.