Diables rouges : Lukaku serait le favori pour devenir le capitaine

Alors qu’Eden Hazard a pris sa retraite, le rôle de capitaine n’est pas encore une certitude. Mais Big Rom' aurait de bonnes chances de le visser sur le bras lors de la prochaine rencontre. Ce lundi, une première réunion a eu lieu avec les joueurs. Ce mardi soir, une nouvelle entrevue décidera de l’issue du capitanat. Mais Romelu Lukaku serait effectivement le choix numéro un. Si on n’est pas encore à l’abri d’un retournement de situation, Romelu Lukaku coche en tout cas beaucoup de cases.

Déjà, il dispose d’une sacrée expérience du haut niveau en ayant joué les premiers rôles en Serie A et en Premier League. A 30 ans, il a également un bon âge pour devenir le leader de cette nouvelle ère. Plus rassembleur que De Bruyne, il s’entend très bien avec le maître à jouer des Citizens. Leur entente sera un élément clé pour Tedesco. Enfin, Big Rom' est polyglotte et a le contact facile avec l’ancienne comme la nouvelle génération.

S’il porte le brassard en Suède, ce ne serait pas la première fois pour l’attaquant. Il l’avait déjà porté contre l’Islande ou la Grèce auparavant.