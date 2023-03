Faes veut succéder à Alderweireld dans la défense des Diables : “Une place est libre et je me sens prêt”

À lire aussi

Faes, quatrième joueur le plus utilisé cette saison à Leicester (derrière Castagne mais devant Tielemans), a un avantage sur les autres jeunes qui ambitionnent de monter en grade : son concurrent Toby Alderweireld n’est plus là. “Une place est libre. Je me sens prêt à recevoir une chance. Et là, ce sera à moi de montrer sur le terrain que je mérite de rester dans l’équipe.”

Défense à trois ou à quatre, c’est kif-kif pour Faes. “Je ne sais pas encore comment on jouera mais je n’ai aucun problème pour m’adapter. On joue à quatre cette saison à Leicester et on a souvent évolué à trois l’an dernier à Reims. Je suis flexible.”