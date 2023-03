Ibrahimovic n’est plus le capitaine de la Suède : “Vous croyez que je suis stupide ?”

Un an après sa dernière apparition avec la Suède, Zlatan Ibrahimovic est de retour, à 41 ans et 5 mois. Une surprise en Suède, vu son âge et la grave blessure au genou dont il sort seulement. “Lundi soir, quand on mangeait avec l’équipe, a-t-il raconté en conférence de presse. J’ai dit aux joueurs : “Vous croyez que je suis stupide ? Stupide d’être encore ici à 41 ans ?” Je leur ai demandé d’attendre d’être près de la fin pour comprendre. C’est comme une panique, tu ne veux pas t’arrêter. Quand tout le monde dit que c’est fini, j’ai une montée d’adrénaline et je veux continuer.”