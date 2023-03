À lire aussi

L'entraînement a débuté un peu après onze heures avec treize joueurs de champ et quatre gardiens. Sept joueurs manquaient donc à l'appel : les défenseurs Jan Vertonghen, Zeno Debast et Arthur Theate, ainsi que Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Leandro Trossard et Bakayoko. Ce dernier a remplacé Jérémy Doku, qui a quitté la sélection.