Sous Tedesco – Vercauteren, ce ne sera plus le Club Med pour les Diables rouges

Le staff, lui, est moins nombreux mais devra travailler plus pour atteindre le même résultat. Et les joueurs, même les vedettes, auront moins de faveurs que sous Martinez, qui était le premier à leur donner du temps libre avec leurs familles dès que c’était possible. Ce lundi, Vercauteren s’est présenté aux joueurs en leur énumérant les règles à suivre. Il y en a certains qui se rappelleront avec un pincement au cœur les années où ils recevaient beaucoup de libertés de Martinez en-dehors des entraînements. Les mauvaises langues diront que c’était parfois le Club med à Tubize. Sous les nouveaux patrons, il faudra gagner des (grands) matchs pour être gâté. Et encore…