Tedesco, la nouvelle génération, les anciens : le capitaine De Bruyne évoque son nouveau rôle avec les Diables

Pour Het Laatste Nieuws, De Bruyne a donné ses premières impressions comme "captain" de cette nouvelle ère. “C’est un moment qui me rend super fier”, a commencé le joueur de City pour nos confrères. “J’évolue en sélection depuis un certain temps. C’est toujours un honneur de représenter le pays de cette manière. J’espère que je remplirai bien ce rôle.”

Cette marque de confiance de Tedesco prouve que Captain De Bruyne aura les clés du camion avec les Diables rouges. “Notre première entrevue s’est faite via Zoom”, a-t-il poursuivi. “Il était venu à Manchester pour le match contre Leipzig. Mais j’étais malade. Il est donc malheureusement venu pour rien.” Lors de ce premier contact, les deux hommes n’ont pas beaucoup discuté football. D’autant plus que KDB connaissait déjà un peu l’Allemand. “J’avais déjà joué contre lui lorsqu’il entraînait à Schalke et Leipzig. Je pense qu’il s’agit d’un entraîneur très moderne. Il veut donner beaucoup d’énergie à son équipe avec de la pression vers l’avant. Je suis habitué à ce type de football. Nous devrons nous adapter et j’espère que cela se fera le plus rapidement possible.”

Malgré l’échec de la Coupe du monde où il a parfois semblé agacé et l’arrêt de plusieurs joueurs de sa génération, pas question pour le protégé de Guardiola de finir son histoire avec la Belgique. “Je viens toujours ici avec plaisir. Tant que je continue à m’amuser, je reste. Un jour, bien sûr, il y aura un moment où j’en aurai assez.”

Pour lui, cette génération est prête à prendre le relais. “Tout le monde savait que de nouveaux joueurs allaient arriver à un moment ou un autre. Ils doivent prouver qu’ils méritent d’être ici. Et j’ai le sentiment qu’ils seront capables de le faire car c’est leur moment.”

Kevin De Bruyne devra donc être le trait d’union entre la nouvelle vague et l’ancienne génération. Mais il a aussi tenu à évoquer ceux qui sont partis comme Eden Hazard, Toby Alderweireld ou encore Simon Mignolet récemment. “Chacun avait ses propres raisons d’arrêter. Qu’elles soient mentales, physiques ou familiales. Mais ce n’est pas grave. Ces gars-là ont beaucoup donné pour leur pays et ont offert à la Belgique sa meilleure période. Ils peuvent être fiers.” A lui désormais de perpétuer cette fierté !