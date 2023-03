Derrière Lavia, Debast et Bakayoko, il y encore du talent chez les U19

Les U19 de Thierry Siquet seront d'ailleurs en action dès ce mercredi (16h) du côté de Braine-le-Comte pour défier la Slovénie. Grâce au tour de qualification disputé à l’automne dernier, cette sélection de joueurs nés après le 1er janvier 2004 s’est offerte une deuxième fenêtre éliminatoire, avec cette fois un ticket direct pour l’Euro, tournoi annuel que la Belgique n'a plus disputé depuis 2011 (avec la génération de T. Hazard et Casteels). Seul le premier de ce petit groupe formé avec la Slovénie, l’Allemagne et l’Italie rejoindra toutefois les sept autres qualifiés.

Pour créer l’exploit en devançant à la fois les Allemands et les Italiens, Thierry Siquet ne pourra compter ni sur Roméo Lavia (Southampton), ni sur Zeno Debast (Anderlecht), tous deux repris chez les Diables. Johan Bakayoko (PSV) et Arne Engels (Augsbourg) sont quant à eux désormais trop âgés, puisque nés en 2003. Le premier vient d'ailleurs d'être rappelé par Domenico Tedesco, alors que le second fait partie du noyau U21. Malgré tout, le sélectionneur possède toujours un groupe étonnamment expérimenté.

Certains d’entre eux sont déjà des noms connus de Pro League : Martin Wasinski (35 matchs avec Charleroi et Courtrai), Arthur Vermeeren (23 matchs avec l’Antwerp), Cihan Canak (26 matchs avec le Standard), Mario Stroeykens (47 matchs avec Anderlecht) ou encore Noah Sadiki (19 matchs avec Anderlecht). D’autres ont rejoint un grand club étranger pour terminer leur formation et frapper à la porte de l’équipe A : l’ailier Samuel Mbangula (Juventus), le gardien Jelle Van Neck (Marseille) et bien sûr l’ancien Brugeois Noah Mbamba qui a signé au Bayer Leverkusen cet hiver. Ajoutons aussi Julian Duranville (Dortmund), mais qui n'est pas encore rétabli de sa blessure.

“En quelques mois, je constate déjà une vraie évolution, se réjouit Thierry Siquet. Tous ces joueurs s’entraînent désormais avec des adultes et ils apprennent évidemment plus rapidement le métier. Et puis, il y en a qui jouent déjà chaque week-end en pro et c’est certain que ces garçons-là ont une petite avance sur les autres. Ils mettent maintenant cette expérience au profit de leur équipe nationale.”

Leur apport sera d’autant plus important que ces trois rencontres décisives se disputeront en l’espace de cinq jours (22, 25 et 27 mars) et presque sans préparation. “C’est vrai que c’est compliqué, surtout que la plupart d’entre eux ont joué samedi ou dimanche en club. Heureusement, ce sont des joueurs qui sont dans un cycle de deux années puisqu’ils étaient déjà en U18 avec moi. On n’a pas vraiment le temps de préparer beaucoup, mais on a fait notre maximum en deux jours. Avec notamment pas mal de petits rappels théoriques.”

Pour le moment, Thierry Siquet ne modifiera pas sa philosophie tactique qui était globalement commune à celle de Roberto Martinez. Mais il pourra prochainement s’entretenir avec Domenico Tedesco pour établir une feuille de route. “J’ai pu discuter avec Franky Vercauteren, mais pas encore avec le nouveau sélectionneur. Vu tout ce qu’il avait à faire, il n’a évidemment pas encore eu le temps de se renseigner sur le schéma prôné par les sélections d’âge. Mais il le fera certainement un peu plus tard.”