De Bruyne, nouveau capitaine des Diables: pourquoi il avait été déclassé dans ce rôle à Manchester City en 2021

Si cette nomination ne créera pas un mélodrame comme en France avec Griezmann et Mbappé, elle pose tout de même certaines questions. Surtout si on regarde le passé de Kevin De Bruyne avec le brassard vissé sur son biceps. Souvenez-vous de septembre 2021 : Manchester City annonce les capitaines pour la saison. Fernandinho est confirmé tandis que De Bruyne est déclassé. Gündogan passe vice-capitaine tandis que Ruben Dias passe troisième. Ce qui laisse la quatrième position pour KDB.

Un système de vote voulu par Guardiola et un début de saison compliqué

Guardiola a toujours fonctionné avec un système de vote. Pour lui, il s’agit d’une certaine logique. Ce sont les joueurs qui gagnent les matchs. Par conséquent, c’est à eux d’élire leur capitaine. Que ce soit avec City ou les Diables, le talent intrinsèque de Kevin De Bruyne n’a jamais été remis en question. À l’époque, ce changement n’avait d’ailleurs pas du tout ému le joueur et avait compris cette décision à 100 %. Tout en se rangeant derrière cette décision logique du collectif.

À lire aussi

Sur le terrain en revanche, son début de saison ressemble à un calvaire. Blessé en finale de Ligue des champions, il arrive à l’Euro avec plusieurs fractures au visage. Il revient pour le match contre le Danemark et est directement décisif. Puis, il se blesse contre le Portugal à la malléole. Par miracle, le staff le remet sur pied et le fait jouer contre l’Italie. Une décision qui marque fortement son retour à la compétition avec son club. Il ne dispute que onze minutes avant de devoir sortir lors du premier match en championnat.

Ses premiers mois sont fantomatiques. Il ne marque que deux goals et ne délivre aucune passe décisive jusqu’à la mi-décembre. Souvent remplaçant, il ne finit jamais ou presque les rencontres en première partie de saison. Serait-il sur le déclin ? Cette décision l’aurait-elle finalement affectée ? En quelques mois, le Diable de 32 ans remet les points sur les I. Et prouve qu’il reste un joueur avec un talent d’une autre planète. Il se réinvente et termine la saison en boulet de canon.

Dans un nouveau rôle de faux numéro neuf, il claque quinze goals pour cinq assists. City est champion et KDB est élu meilleur joueur. Circulez, il n’y a rien à voir. Preuve que ce déclassement n’a eu aucun effet sur ses performances mais qu’il s’agissait juste d’un problème d’état de forme.

”Il était frustré quand cela ne tournait pas à son avantage”

Avant cette rétrogradation, KDB était donc le second dans la hiérarchie. À cause des absences de Fernandinho, il avait tout de même porté le brassard lors de 14 matchs de Premier League et 7 fois jusqu’en finale de Ligue des champions en 2020/2021. Avec un excellent bilan de 17 victoires lors de ses rencontres.

En revanche, comme toute l’équipe, il ne brille pas lors des défaites des Mancuniens et ne parvient pas à mobiliser ses troupes. On lui reproche notamment un caractère parfois bougon. “Son style de capitanat était révélateur lors de cette période”, écrivait le Manchester News en septembre 2021. “Lorsque les choses ne tournaient pas comme prévu, il devenait très frustré. En réprimandant ses coéquipiers pour les erreurs commises ou en ne proposant pas grand-chose pour remonter le moral et la confiance collective.” Des écrits qui font étrangement penser au Kevin De Bruyne de la Coupe du monde au Qatar.

À lire aussi

Pour d’autres, il avait besoin de se libérer de ce capitanat pour redevenir le meilleur joueur de l’équipe. “Lorsqu’il a le brassard, il se met trop de pression et essaye de faire tout, tout seul. Or, c’est un joueur d’équipe qui fait jouer les autres comme personne”, expliquait toujours l’article du Manchester Evening News.

Dès lors, faut-il s’inquiéter pour le brassard de KDB avec les Diables ? Absolument pas. Le maître à jouer belge est plus que légitime pour porter le brassard d’une sélection où, avec Thibaut Courtois et Romelu Lukaku, il est la star absolue actuellement.

Avec Haaland, il a aussi retrouvé son poste de prédilection plus bas dans le jeu avec son club. Résultat des courses : il est le meilleur passeur de son équipe.

Si Pep Guardiola l’économise un peu lors de certains matchs, c’est essentiellement pour mieux l’utiliser lorsque les échéances vont compter.

De plus, ce déclassement à Manchester City n’a pas duré très longtemps. Cette saison, il a retrouvé son statut de vice-capitaine derrière Gündogan et devant Ruben Dias. Preuve qu’à City, tout le monde lui fait confiance car ce sont les joueurs qui l’ont désigné comme second dans cette hiérarchie. En espérant qu’il montre la voie à suivre autant par son talent que par son leadership.