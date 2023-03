La Belgique de Roberto Martinez était la sélection européenne la plus âgée en 2022 !

Au niveau mondial, seuls le Koweït (29,76 ans), le Suriname (29,67) et Bahreïn (29,5) étaient plus expérimentés. Et au niveau européen, la Croatie (28,42), la Suisse (28,27) et le Portugal (28,18) sont les seules autres nations majeures à pointer au-delà des 28 ans de moyenne d’âge, alors que les premiers “poursuivants” des Diables sont les Îles Féroé (29,11).

En 2022, Roberto Martinez n’a donné que 7,1 % du temps de jeu à des joueurs de moins de 21 ans, contre 48,6 % à des trentenaires. Domenico Tedesco semble bien décidé à rajeunir la sélection mais le fera-t-il aussi avec le onze de base ? Premiers éléments de réponse ce vendredi soir, lors de Suède-Belgique.