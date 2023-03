Avec un partage contre la Slovénie, les U19 amputent déjà leurs chances de voir l’Euro

La règle est dure, et le tirage au sort n’a pas été clément. Mais les Diablotins U19 ont probablement déjà loupé le coche. La sélection de Thierry Siquet savait qu’il fallait débuter par une victoire face à l’adversaire le plus abordable pour espérer réussir l’exploit. À savoir décrocher l’unique place qualificative dans ce groupe de quatre comprenant deux grandes nations, l’Allemagne et l’Italie.