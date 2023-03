Qui est ce joueur de Gibraltar qui va empêcher Zlatan Ibrahimovic de prendre le record de Dino Zoff contre la Belgique pour 4 petits jours ?

Vendredi, Casciaro aura 41 ans, 5 mois et 25 jours

Pourquoi vous parle-t-on du buteur du Lincoln FC ? Parce que s’il joue bien vendredi, ce qui devrait être le cas, il s’apprête à battre un record vieux de 40 ans détenu par Dino Zoff. Le 29 mai 1983, le gardien italien disputait son dernier match de qualification pour un Euro face à la Suède à 41 ans, 3 mois et 1 jour. Son ultime rencontre avec la Nazionale.

Zlatan Ibrahimovic du haut de ses 41 ans, ce mardi, en Suède. ©AFP or licensors

Lee Casciaro, lui, comptera 41 ans, 5 mois et 25 jours vendredi. Né le 29 septembre 1981, le Gibraltarien va entrer dans les livres d’histoire en devenant le joueur le plus vieux à disputer un match qualificatif pour un Euro, donc. Et ainsi chiper une place qui semblait promise à Zlatan Ibrahimovic, qui effectue justement son retour en sélection face à la Belgique après sa longue blessure au genou, mais est né quatre jours plus tard, le 3 octobre 1981.

3 buts en sélection seulement

Pas sûr que Zlatan lui en tienne rigueur, lui qui compte déjà de nombreux autres records et a marqué 62 buts avec la Suède en 121 sélections, soit 59 de plus que Casciaro, qui a moins souvent l’occasion de s’illustrer avec la 200e équipe au classement FIFA.