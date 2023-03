Ameen Al-Dakhil utilisera la leçon de Manchester City pour les Diablotins : “J’ai beaucoup appris contre Haaland”

L’ancien défenseur du Standard et de Saint-Trond s’en est sorti avec 92 % de passes réussies, sept duels remportés (sur 12), cinq interceptions et huit autres ballons récupérés. “C’était évidemment une belle expérience”, a confié le joueur de Burnley ce jeudi en conférence de presse, à la veille du match des Espoirs contre la Tchéquie. “Haaland est l’un des meilleurs attaquants du monde, donc j’ai beaucoup appris. Malheureusement, il a marqué. Ce n’était pas facile, mais ça m’a permis d’apprendre et de faire l’expérience de jouer dans un stade rempli avec plus de 50 000 personnes.”

Positionné axe droit dans la charnière centrale de Burnley, le joueur de 21 ans s’est retrouvé à de nombreuses reprises au contact de l’homme aux 42 buts en 37 matchs cette saison. “Sans le ballon, il est vraiment fort. Ses courses dans les espaces sont toujours dangereuses. Et il fait souvent les bons choix et les bons gestes. C’est un attaquant très intelligent, rapide et redoutable devant le but. Vraiment l’un des meilleurs du monde.”

Depuis son arrivée dans l’équipe de Vincent Kompany en janvier dernier, Ameen Al-Dakhil a surtout reçu du temps de jeu en FA Cup (4 x 90 min). “Je ne joue pas encore tous les matchs, mais je progresse bien. J’ai un coach et un staff qui m’aident beaucoup”, pense celui qui devrait diriger la défense des Diablotins aux côtés de Koni De Winter. “Depuis le dernier rassemblement (en septembre), tout le monde a bien progressé dans son club. J’espère que ça nous permettra d’être encore plus fort avec cette équipe pour l’Euro.”

Après cet Euro programmé fin juin, le joueur né à Bagdad risque de devoir trancher pour son avenir. Surtout si ses performances parviennent à séduire Domenico Tedesco. “En Irak, ils essayent encore de me convaincre de jouer pour eux. Ils téléphonent souvent à mon papa. De mon côté, je n’ai pas encore pris ma décision, car je ne suis pas encore sûr de mon choix. Nous verrons ce qui se passera.”