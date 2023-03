De Bruyne : “Je n’ai jamais pensé à arrêter l’équipe nationale”

Il faudra donc attendre ce vendredi et l’officialisation du onze du nouveau sélectionneur pour en savoir plus. Mais il est déjà certain qu’il y aura des nouveautés : “C’était un choc, en arrivant à Tubize lundi, de voir un tout autre groupe. La moitié de l’ancienne sélection n’était plus là. J’ai vu beaucoup d’énergie, cette semaine. Je sens que les jeunes veulent saisir leur chance. C’est un nouveau départ”, a ajouté De Bruyne.

Si certains ont pris leur retraite et si les supporters des Diables ont redouté que KDB suive le mouvement, il n’en a pas été question : “Je n’ai jamais pensé à arrêter l’équipe nationale. Je me suis toujours amusé, sinon je ne viendrais plus. C’est un honneur d’avoir reçu le brassard de capitaine. Mon exemple ? Kompany, à tous les niveaux. Moi, je parlerai quand il le faut et je ne parlerai pas quand il ne faut pas. Je suis un leader naturel.”

À lire aussi