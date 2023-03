Du mouvement à l’Union belge de football : le CEO Peter Bossaert licencié !

Peter Bossaert n'est plus le CEO (secrétaire général) de l'Union belge de football a annoncé celle-ci jeudi matin. "Le Conseil d'administration de l'URBSFA a décidé de mettre fin au contrat de son CEO Peter Bossaert avec effet immédiat", peut-on lire sur le site officiel de la plus importante fédération sportive du pays. "Le Conseil d'administration travaille dès aujourd'hui au remplacement de son CEO et s'assurera dans l'intervalle que le bon fonctionnement de l'URBSFA soit assuré." Aucune raison officielle n'a été donnée pour expliquer cette décision.