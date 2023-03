Le discret Roméo Lavia est formaté pour faire une grande carrière : “Il ne part jamais en vacances”

À lire aussi

Un gendre idéal sur les réseaux sociaux

Dans sa bulle, le médian de Southampton aime garder le contrôle de son image. Un regard sur son compte Instagram permet de s’en convaincre : c’est celui du gendre idéal. “ll n’est pas du genre à faire le malin sur les réseaux sociaux”, reprend Kabeya, qui travaille également avec Doku, Bakayoko, Trésor ou Mangala. La seule fois où Lavia a voulu le faire, c’était en 2018 après sa victoire lors de la KDB Cup avec Anderlecht. C’est d’ailleurs lors de ce tournoi que Guardiola et Manchester City l’ont repéré. “Roméo voulait poster un montage où il était torse nu et on lui avait fait comprendre que ce n’était pas nécessaire. Depuis lors, il n’y a jamais rien eu à lui redire à ce sujet. Mais avant de poster quoique ce soit, il demande toujours à son grand frère si c’est une bonne idée ou pas.”

Le mauvais côté des réseaux sociaux, Lavia l’a vraiment découvert en 2020, au moment de quitter Anderlecht pour Manchester City. Beaucoup lui ont fait savoir qu’ils pensaient que c’était un mauvais choix, avec ou sans la forme. “Les gens ne se rendent parfois pas compte qu’ils parlent à des enfants de 16 ans”, explique son préparateur physique. “On disait de lui que c’était un mauvais joueur à cause de ce choix mais Roméo fait partie des rares joueurs qui avaient la maturité et l’entourage pour tenter ce challenge. Avec le temps, il a appris à rigoler des critiques.”

Ses deux apparitions à Manchester City, son transfert à Southampton et sa récente sélection chez les Diables tendent à prouver que Lavia a fait le bon choix. Et qu’il a su gérer les étapes de sa progression. “Quand on débarque à Manchester City, on arrive dans un monde où il n’y a que des étoiles. Il s’est entraîné avec des gens qu’il ne voyait qu’à la télévision, il a rapidement gagné beaucoup d’argent mais cela ne lui a pas fait perdre la tête.”

Un travailleur qui ne se plaint jamais

Que du contraire. Curieux, Lavia a posé énormément de questions aux plus anciens. “Il a notamment demandé à Kevin De Bruyne pourquoi il n’avait pas réussi à Chelsea au début de sa carrière.” Toujours dans la même but : ne pas faire d’erreur et continuer à se perfectionner. Car la réussite dans le football guide sa vie. “Il sait qu’il y a un chemin pour y arriver et c’est sa priorité. Depuis que je le connais (2017), il n’est jamais parti en vacances. Il se repose, il profite de sa famille (qui vit à Zaventem) et pense sans cesse à se perfectionner. Je ne l’ai jamais vu triste de devoir travailler. Il est épanoui comme cela.” Dans sa tête, il a bien plus que 19 ans. “Chez lui, il a toutes les machines de récupération qui existent. Il connaît les aspects des soins et de la nutrition par cœur. C’est bien simple : je le prends comme exemple avec tous les joueurs que j’entraîne.” Comme s’il avait déjà une carrière derrière lui, alors qu’elle démarre seulement.