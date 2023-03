Le gardien Marc-André ter Stegen espère marquer des points face à la Belgique: "Je vais essayer de saisir ma chance"

Ter Stegen s'est adressé à la presse jeudi à Francfort et a profité de l'occasion pour souhaiter un prompt rétablissement à son rival. En même temps, il est ambitieux. Le portier FC Barcelone veut devenir le premier choix de la Mannschaft. "En raison de la blessure de Manu, qui n'est pas là en ce moment, la situation est ce qu'elle est. Je vais essayer de saisir ma chance, absolument", a-t-il assuré.

L'ancien joueur de Mönchengladbach, qui a rejoint le Barça en 2014, portera le numéro 1 lors des prochains matchs internationaux, mais il n'y attache pas beaucoup d'importance. "Ce numéro sur le maillot a-t-il une importance aujourd'hui ? En fin de compte, c'est la performance qui compte, et c'est ce que je veux faire". Ter Stegen, 30 ans, a déjà joué 30 matchs avec l'Allemagne depuis 2012, mais n'a jamais été aligné lors d'un tournoi majeur. Avec l'Euro de l'année prochaine en Allemagne en ligne de mire, il espère changer cela.

Ter Stegen n'a eu que de brefs contacts avec Neuer immédiatement après l'accident du gardien du Bayern Munich. "On s'est écrit un message, on se souhaite bonne chance. On espère que la convalescence se passera bien et en douceur. J'espère vraiment qu'il sera bientôt de retour et qu'il prendra le temps de se rétablir à 100 %", a ajouté ter Stegen. "C'est ce que je lui souhaite en tant que collègue, en tant qu'ami et en tant que coéquipier de longue date au sein de l'équipe nationale".