Le sujet que vous avez choisi : De Bruyne et Mbappé, points communs et différences entre les nouveaux capitaines en sélection

Unis par un leadership technique

Sans aucun doute, Parisien et Mancunien sont les stars des Bleus et des Diables. S’ils pouvaient partager la vedette avec Karim Benzema ou autre Eden Hazard, les retraites internationales des Madrilènes laissent désormais Mbappé et De Bruyne sous le feu des projecteurs, principalement dans le secteur offensif. Deschamps et Tedesco optent donc pour la stratégie consistant à donner davantage de confiance à leurs leaders techniques. D’autres l’avaient déjà fait par le passé comme Alejandro Sabella avec un certain Leo Messi ou Carlos Queiroz avec Cristiano Ronaldo en 2008. Des choix payants pour les deux pays puisque les multiples Ballons d’Or ont réussi à soulever plus d’un trophée en sélection.

Deuxième point commun ? Diables et Bleus ont connu des départs au lendemain du Mondial qatari : exit Alderweireld, Mignolet et Hazard en Belgique, tandis que la France a dit adieu à Benzema, Varane, Lloris ou encore Mandanda. Que des cadres présents en sélection depuis plus de dix ans et qui laisseront un vide tant sur la pelouse que dans le vestiaire. Reste aux nouveaux capitaines à savoir s’entourer convenablement. Nul doute que Courtois, Lukaku, Vertonghen, mais aussi Giroud et Griezmann sauront endosser ce rôle de fidèles bras droit malgré la déception de ne pas avoir été choisis pour porter le brassard.

À lire aussi

Enfin, si les deux découvrent ce rôle à responsabilité, ils connaissent le poids d’un brassard. De Bruyne l’ayant porté six fois sous les ordres de Roberto Martinez et à de multiples reprises à City, tandis que Christophe Galtier l’a confié à sa star lorsque Marquinhos n’est pas présent au PSG. Les deux sont d’ailleurs vice-capitaines en club.

Reconstruction, situation en club et langage corporel différents

L’un sort d’un triplé en finale de Coupe du monde, tandis que l’autre n’a pas réussi à atteindre son meilleur niveau pour permettre aux siens de sortir des phases de poules. Le constat est certes cruel pour un De Bruyne qui n’a que très rarement déçu en équipe nationale, mais force est de constater que son rendez-vous qatarien est loin d’être une réussite. Au contraire de son homologue français, qui a fini meilleur buteur de la compétition. L’un voudra donc redorer son image dès ce vendredi et le déplacement en Suède, tandis que l’autre aura pour mission de continuer à écrire l'histoire des Bleus.

Mais ce n’est pas la seule différence entre les deux hommes puisque la situation des Diables et des Français est loin d’être similaire. Alors que la Belgique voit débarquer un nouveau coach en la personne de Domenico Tedesco, tout ou presque sera à construire. Au contraire de Deschamps qui mène la même barque depuis plus de dix ans.

Une autre différence est la manière de communiquer. Alors qu’on a vu un KDB râleur au Qatar, dans une attitude assez éloignée de ce qu'on attend d'un capitaine, Mbappé a montré une grande âme de leader, notamment lors de la mi-temps de la finale de la dernière Coupe du monde perdue face à l’Argentine. “S’il a une qualité en plus de tout ce qu'il apporte sur le terrain, c’est d’être très bon et très habile dans la communication”, argumentait Deschamps.

À lire aussi

Enfin, la situation en club n’est également pas à négliger. Alors que, malgré quelques bas logiques, tout semble rouler pour Manchester City et l’ancien genkois, le PSG vit un chaos constant. S’il échappe aux critiques, Mbappé vit cependant dans un climat tendu durant une bonne partie de la saison.

À 24 ans et 31 ans, Mbappé et De Bruyne ont, comme tout le monde, différences et points communs. Mais les deux sont définitivement unis par un même objectif : soulever un trophée avec leur maillot préféré. L’un n’y est pas encore parvenu, tandis que l’autre l’a réussi à deux reprises. Mais jamais le brassard au bras. Un sentiment indescriptible auquel les deux voudront goûter dès l’Euro 2024.