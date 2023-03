Les mots d’Openda, la blessure de Verschaeren et le capitanat : Jacky Mathijssen fait le point depuis l’Espagne

”Ce sont deux joueurs qui nous ont beaucoup aidés en qualifications et qui sont multifonctionnels dans n’importe quel système et dans plusieurs positions”, a expliqué Jacky Mathijssen ce jeudi en conférence de presse. “J’espère revoir Nicolas rapidement sur le terrain. Yari, c’est plus difficile, j’espère qu’il garde le moral. Il est jeune et je suis sûr que dans 6 ou 8 mois, il sera là.”

À lire aussi

Le sélectionneur des Espoirs doit aussi avancer sans ses éléments les plus talentueux (Openda, Onana, Theate, De Ketelaere, Lavia, Bakayoko) qui ont fait le pas vers les Diables rouges. Mais avec la possibilité de les récupérer pour l’Euro. Mardi en conférence de presse, Loïs Openda a d’ailleurs affirmé sa volonté de jouer le tournoi avec l’équipe la plus forte possible.

”J’ai montré la vidéo aux joueurs ici pour leur rappeler que les places seront chères. Mais tout le monde a envie de se montrer. Et ça se voit chaque jour”, assure Mathijssen qui donnera le brassard à Aster Vranckx ou Koni De Winter durant ces deux matchs, en sachant que Yorbe Vertessen est incertain. “Aster et Koni ont aussi de l’expérience. Ce seront les capitaines.”