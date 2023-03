Pas de séance belge à Stockholm : les Suédois ne le comprennent pas

Tout comme Roberto Martinez lors des derniers mois de son règne, Domenico Tedesco a organisé son dernier entraînement à Tubize et non pas dans le stade de l’adversaire. La presse suédoise n’y comprend rien, d’autant plus que la pelouse de la Friends Arena est toute nouvelle et pourrait donc surprendre les joueurs. Le coach fédéral des Suédois s’est exprimé à ce sujet : “Moi, je ne prendrais pas ce risque. Je voudrais tester la pelouse avant d’y jouer un match si important.” Mais Kevin De Bruyne n’était pas très impressionné par l’étonnement d’un journaliste suédois à ce sujet. “Avec Manchester City, on ne s’entraîne jamais dans le stade adverse et cela ne pose pas de problème.”