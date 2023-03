L'équimentier a voulu mettre l'accent sur la nature et a choisi le thème du ciel pour l'équipe féminine belge de football "pour illustrer le fait que le développement des Red Flames et du football féminin belge ne connaît pas de frontière : "the sky is the limit" (le ciel comme seule limite).

Il est fabriqué à partir d'un fil composé à 50 % de Parley Ocean Plastic et à 50 % de polyester recyclé.

Les Red Flames le porteront pour la première fois le vendredi 7 avril, lors du match amical de préparation en Autriche.