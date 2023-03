Tedesco: "Je ne demande pas de patience"

S'ensuit quatre jours plus tard un transfert vers l'Allemagne qui, en tant qu'organisateur, n'a pas à jouer d'éliminatoires et doit donc utiliser pleinement les internationaux d'entraînement pour se hisser au niveau de la Coupe d'Europe. "Il est vrai que la Suède a une équipe forte, avec beaucoup de qualités individuelles sur le terrain et sur le banc. Je ne sais pas encore si ce sera le match le plus difficile de cette campagne", a expliqué Tedesco vendredi à Solna.

Dans une préparation de quatre jours, il est impossible de faire table rase de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. "Tout le monde est conscient que certaines choses prennent du temps. Regardez Liverpool et Arsenal, par exemple, combien de temps cela a pris. Et dans les clubs, les gens travaillent encore ensemble sur le terrain tous les jours. Mais c'était mon choix d'accepter le poste et je savais à l'avance qu'il y aurait peu de temps. Je ne demande donc pas plus de temps et de patience parce que je suis ambitieux. Je dois accepter les choses telles qu'elles sont. Cependant, je ne peux pas changer les attentes extérieures. Et je ne veux pas le faire, car je veux utiliser cette énergie sur le terrain. Je veux que les joueurs montrent qu'ils aiment jouer pour leur pays. Je suis alors certain que nous ferons un bon match."

"Bossaert ? Surpris par le timing"

Le sélectionneur national s'est également dit "surpris" par la démission de Peter Bossaert de son poste d'administrateur délégué de l'Association Royale Belge de Football. Bossaert était sous le feu des critiques pour une adaptation salariale de son contrat qui n'aurait pas suivi la procédure calibrée. "Le timing est un peu surprenant", a avoué Tedesco. "Sur le plan du contenu, je suis trop loin pour en parler. Ce fut un plaisir de travailler avec Peter. C'est un homme très amical et il a été là dès le premier jour pour m'aider. Je suis donc vraiment surpris."