Zetterberg a été international suédois à 30 reprises : “Zlatan Ibrahimovic venait à Bruxelles pour Wilhelmsson”

La Suède a gagné ses quatre derniers matchs amicaux mais a connu une année 2022 catastrophique avec quatre défaites de suite en matchs officiels. “Les situations de la Suède et de la Belgique sont comparables, dit Zetterberg. Les générations à succès sont en train de disparaître. Nous avons beaucoup de très bons jeunes, comme Karlsson de l’AZ et Hjalmar, le défenseur central de Burnley. Mais ils ne sont pas encore au sommet de leurs capacités. On a une équipe qui se cherche. Tout comme la Belgique. Mais vous avez encore des joueurs de classe mondiale, comme De Bruyne. Notre vedette est Zlatan, mais il a 41 ans.”

Zlatan fait encore la Une des journaux en Suède. Zetterberg ne le connaît pas personnellement. “Quand il jouait à l’Ajax, il venait souvent voir son ami Wilhelmsson à Bruxelles. Mais je suis d’une autre génération. On ne s’est jamais croisé. Je ne sais même pas s’il sait qui est Pär Zetterberg. J’ai arrêté en équipe nationale en 1999, deux ans avant qu’il ne joue son premier match. Je regrette de ne pas avoir joué avec une star comme lui. Mais j’avais mes raisons d’arrêter. Je n’étais pas d’accord avec les entraîneurs. Je n’ai jamais dévoilé ce qui s’est exactement passé et je préfère ne pas le faire maintenant non plus. J’avais perdu le plaisir d’évoluer en équipe nationale. Hélas !, j’ai raté le Mondial 1994 à cause de mes ligaments croisés. On avait une des meilleures équipes au monde, on a terminé troisièmes. Mais bon, j’ai quand même joué 30 matchs et marqué six buts.”

Ibra, lui, a inscrit 62 buts en 121 matchs. “Il n’y a pas photo entre lui et moi. Moi, j’avais toujours besoin de bons coéquipiers autour de moi pour être bon. Zlatan sait dribbler trois adversaires et mettre une bombe dans la lucarne. Il sait décider un match à lui seul. Il est maintenant le plus vieux buteur de Serie A. Un joueur comme lui, je n’en connaîtrai plus d’ici la fin de mes jours.”

Quand la Suède ne joue pas, les Zetterberg sont fans de la Belgique. “Pendant les Coupes du monde et les Championnats d'Europe, mes enfants portent des maillots de la Belgique. Ils sont nés en Belgique. Moi aussi, je me suis senti plus belge que suédois quand j’habitais chez vous. Je suis plus direct qu’un Suédois, je dis ce que je pense. Et je roule plus comme un Belge (rires). Même si les dernières fois que je suis venu en Belgique, j’ai fait gaffe. Vous avez des radars partout (rires) !”