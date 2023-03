La Belgique ou la RDC, avec son frère William ? Le difficile dilemme de Michel-Ange Balikwisha

Le premier est en plein stage de préparation à Pinatar, dans le sud de l’Espagne, avec les Diablotins. Le second est à plus de 8 000 km de là, à Lubumbashi, où il s’apprête à disputer son premier match avec la République démocratique du Congo. Michel-Ange et William Balikwisha ont pour le moment pris une direction opposée.