La chronique de Jonathan Lange : La politique du brassard

Ce petit morceau de tissu appartient comme certains numéros à la mythologie de ce jeu. Et revêt une importance éminemment politique aux yeux du monde extérieur. Donner le numéro 10 à Eden Hazard avait été l’une des premières décisions de Marc Wilmots, comme pour repartir sur des bases saines avec le Brainois dont il a ensuite fait le successeur de Vincent Kompany pour le faire encore un peu plus grandir. Mais aussi parce qu’il était à l’époque le plus populaire.

Au Brésil, Neymar s’est vu confier cette responsabilité après le traumatisme de la Coupe du monde 2014 pour des raisons similaires. Il l’a assumé jusqu’à la médaille d’or olympique de 2016 pour la lâcher dans la foulée. Redevenant capitaine dans la foulée du Mondial 2018 suivant la logique du meilleur joueur, jusqu’à ce que Tite ne le destitue. Parce qu’il y a des choses qu’un capitaine ne doit pas dire et surtout ne pas faire, comme frapper un spectateur en finale de Coupe de France.

La politique de la star a naturellement consacré très, trop jeune même Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux cracks ont d’abord été contestés dans ce rôle avant de s’affirmer pour être mieux associés à de très grands succès, en dehors du terrain pour le premier à l’Euro 2016, façon sélectionneur adjoint, sur le terrain au Qatar pour le second.

La politique est aussi interne. Avec ou sans brassard, Romelu Lukaku va continuer à beaucoup parler. Avec ou sans brassard, Thibaut Courtois restera décisif. L’avant-centre et le gardien ont en tout cas mieux accueilli leur nouveau statut qu’Antoine Griezmann en équipe de France, ce qui rappelle que pareil choix peut s’avérer délicat. Sans forcément être politiquement correct.