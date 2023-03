Les Diablotins ont encore du pain sur la planche avant l’Euro : “C’est une bonne leçon pour certains”

”Ce qui est aussi positif, c’est que tout le monde a reçu du temps de jeu. Et personne ne s’est blessé”, a commenté Jacky Mathijssen qui avait prévenu qu’il ferait abstraction du résultat pour plutôt utiliser cette rencontre comme un vrai entraînement, afin de tester quelques mécanismes de jeu en vue de l’Euro dans trois mois.

Le sélectionneur des Espoirs comptait d’ailleurs diviser chacune de ces rencontres en deux morceaux de 45 minutes, avec une composition quasi intégralement différente. Et paradoxalement, c’est avec le onze le plus fort (avec Vranckx, De Winter, Descotte, Al Dakhil, Engels ou Vaesen) que la Belgique a été la moins séduisante.

Pas de rythme, pas de bonne construction et aucune vraie occasion sur l’ensemble des 45 premières minutes. “Il a manqué d’intensité, peste Mathijssen. Et je pense que c’est une bonne leçon pour certains joueurs. J’ai le sentiment que nous avons proposé un jeu plus propre que l’adversaire. Mais nous n’avons jamais pu trouver de solution. Cela aurait pu se produire si nous avions mis la même force et la même intensité dans les duels que les Tchèques. On a connu pas mal de difficultés.”

Ce sont ensuite Ramazani, Nkuba (le seul à avoir réussi une frappe cadrée), Sardella, De Cuyper ou Patris qui ont pris le relais. Seul Michel-Ange Balikwisha et le gardien Maarten Vandevoordt ont disputé les 90 minutes. “Nous n’avons toujours pas réussi à marquer, mais je pense que nous avons vu une différence avec la première mi-temps. Nous avions davantage la possession du ballon et nous étions plus présents dans leur partie de terrain. Les quelques opportunités créées, ça reste cependant trop peu.”

Même en supériorité numérique (dès la 67e minute), les Diablotins ont été incapables de percer la défense tchèque. La faute à de trop nombreuses pertes de balle, et une série de mauvais choix. Jacky Mathijssen, qui a laissé le coaching à Thomas Buffel en seconde période, a ainsi pu lister une série d’éléments qu’il faudra corriger. La rencontre de lundi face au Japon permettra d’y voir plus clair.

Mais rappelons tout de même que cette équipe ne sera probablement pas la même que celle qui ira en Géorgie à la fin du mois de juin. Plusieurs actuels Diables pourraient en effet redescendre pour aider l’équipe à se défaire du Portugal, des Pays-Bas et de la Géorgie dans ce tournoi qui peut mener jusqu’à une qualification pour les Jeux olympiques, en atteignant le dernier carré.

Belgique U21 : Vandevoordt, Siquet (46e Samoise), De Winter (46e Sardella), Al Dakhil (46e Pletinckx), Van der Brempt (46e Patris), Deman (46e De Cuyper), Vranckx (46e Matazo), Engels (46e Keita), Balikwisha, Descotte (46e Nkuba), Vaesen (46e Ramazani).

Avertissements : Balikwisha.

Exclusion : Kaloc (67e).