Nouvelle clean sheet pour Thibaut, qui a surtout eu chaud quand Kulusevski l’a fusillé de près. Sa déviation était suffisante pour que le ballon ne dépasse pas la ligne de but. Les glissades des Suédois ont évité qu’il ne doive faire de grands arrêts.

Castagne 6,5

Il a fait son travail défensif comme il le fallait et il était content d’avoir Lukebakio devant lui pour lui filer le ballon quand il était mis sous pression.

Faes 7

Il avait joué cinq (mauvaises) minutes contre la Pologne et a donc fêté ses grands débuts en équipe nationale. Il a sauvé le 1-0 sur la ligne et était souvent au bon endroit sur les centres suédois.

Vertonghen 6,5

Les premiers bons changements d’aile - vers Lukebakio - venaient de son pied gauche. Pour le reste, il a été solide et fiable, comme souvent.

À lire aussi

Theate 7

Formidable reprise de la tête, sauvée par le grand Olsen. En tant que vrai arrière gauche, il a marqué des points.

Onana 7

Il a récupéré beaucoup de ballons dans l’entrejeu. Sa présence physique a fait le plus grand bien à l’équipe, qui lui a pardonné l’une ou l’autre perte de balle. Il est en train de devenir le patron dans l’entrejeu.

De Bruyne 7,5

Quelques très bons centres et changements d’aile qui ne pouvaient venir que de son pied en or. Très bonne entente avec Lukebakio. Gros travail défensif aussi. On l’a senti beaucoup plus à l’aise qu’au Mondial.

Carrasco 6,5

Bonne première tentative de but, mais le ballon est passé à côté. Par contre, il a été trop laxiste dans la phase qui précédait la grande occasion de Kulusevski. Meilleure seconde mi-temps.

Trossard 6

Pas le Trossard qui a fait vibrer Arsenal dès ses débuts. Visiblement déçu lors de son remplacement.

Lukaku 8

Encore une soirée inoubliable pour lui. Il a inscrit ses 69e, 70e et 71e buts comme Diable et n’a même pas dû jouer son meilleur match. Surtout sa reprise de la tête était magnifique.

Mangala 6,5

Sa perte de balle dès sa montée au jeu ne l’a pas déstabilisé. Il a joué sans complexes.

Bakayoko 7,5

Quels débuts pour l’ailier du PSV ! Ses accélérations ont fait très mal aux Suédois. Et son assist sur Lukaku est sans doute le premier d’une longue série.

Tedesco 7,5

Il a réussi sa première avec distinction. Aussi bien son système de jeu que ses choix de joueurs (Faes, Theate et surtout Lukebakio) étaient les bons. Et il a osé faire monter deux jeunes à une demi-heure de la fin.

L'homme du match - Lukebakio 8,5

Avec ses feintes, ses accélérations et dribbles, il a fait reculer les Suédois à plusieurs reprises dès le début de match. Et que dire de ses deux assists ? Un régal à voir jouer.