Qui sont les hommes de Domenico Tedesco : présentation de son staff

Quand il a été choisi pour devenir le sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco a rapidement constitué le staff qui l’accompagnerait. Deux noms sont vite sortis : l’adjoint Andreas Hinkel et l’entraîneur des gardiens Max Urwantschsky. Ils ont accompagné Tedesco au Spartak Moscou et à Leipzig, et dans le cas de Hinkel, l’histoire remonte même à Stuttgart, quand le sélectionneur des Diables était entraîneur des moins de 17 ans.