Un nouveau système, deux belles surprises et le triplé de Lukaku : ce qu’il faut retenir de Suède – Belgique (0-3)

La tactique : un inattendu 4-4-2 à plat

Pour sa première comme sélectionneur des Diables, Domenico Tedesco a surpris et il a innové. Il a aligné Arthur Theate comme arrière gauche dans une défense à quatre et un expérimental duo Faes-Vertonghen dans l’axe défensif. Dans l’entrejeu, Onana et De Bruyne étaient les médians axiaux tandis que Carrasco arpentait le flanc gauche et Lukebakio le flanc droit. Le duo Trossard-Lukaku a été aligné en pointe.

En perte de balle, le 4-4-2 à plat était clair. En possession, il n’était pas rare de revoir un trio défensif se former, avec Theate comme piston gauche et Lukebakio comme piston droit. Un changement tactique très intéressant par rapport à ce que Roberto Martinez proposait.

Les bonnes surprises : Lukebakio et Faes au rendez-vous

Les titularisations de Wout Faes (sa première avec les Diables) et Dodi Lukebakio (sa troisième) étaient inattendues mais les deux joueurs n’ont pas tardé à montrer pourquoi Tedesco avait choisi de leur faire confiance. Le défenseur de Leicester a été très bon défensivement et a sauvé un ballon sur la ligne au quart d’heure de jeu.

L’ailier gauche, lui, a été déroutant et s’est montré dangereux à plusieurs reprises. Il a fait des appels, il a dribblé, il a tiré plusieurs fois au but et il a été récompensé par deux superbes assists pour Romelu Lukaku. C’est la première et la deuxième fois qu’il se montrait décisif avec l’équipe nationale.

La stat qui fait du bien : Lukaku attendait ça depuis 533 jours

L’autre bonne nouvelle de la soirée, c’est le fait que Romelu Lukaku a remarqué avec les Diables rouges. Ce n’était plus arrivé depuis son but face à la France, en Ligue des nations, le 7 octobre 2021. Depuis lors, Big Rom avait surtout enchaîné les blessures et les absences.

L’attaquant belge, qui porte désormais le numéro 10, a confirmé sa formidable capacité à marquer lors des matchs qualificatifs pour les grands tournois qu’il dispute. La dernière fois qu’il n’a pas inscrit de but lors de ce genre de rendez-vous, c’était le… 9 juin 2017 face à l’Estonie. Depuis lors, il a marqué 14 buts en 12 matchs qualificatifs pour un Mondial ou un Euro. En inscrivant un triplé (son troisième avec la Belgique), il a également passé le cap des 70 buts inscrits en équipe nationale (71).

Le choix définitif : Bakayoko est un Diable rouge… et c’est tant mieux !

Entré au jeu à l’heure de jeu en remplacement de l’homme du match Dodi Lukebakio, Johan Bakayoko a fêté sa première sélection avec les Diables rouges. Un moment important pour le joueur du PSV Eindhoven, originaire d’Overijse.

Il avait le choix de nationalité sportive entre la Côte d’Ivoire et la Belgique mais le fait qu’il ait désormais joué des minutes en match officiel avec les Diables entérine son choix définitif. Il est sportivement Belge. Il a fêté cela avec un très bel assist pour Lukaku sur le troisième but des Diables.