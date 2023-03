Amadou Onana se projette déjà sur l'Allemagne: “Je sais ce que c’est la ‘deutsche mentalität’”

Il n’a pas seulement repris son numéro 6. Vendredi, Amadou Onana avait aussi hérité du rôle de sentinelle d’Axel Witsel. Une nouveauté pour lui chez les Diables. “Je me suis senti assez à l’aise et je pense que ça s’est vu, expliquait-il, avec ce mélange d’assurance et décontraction qui le caractérise. J’ai parfois dû mettre le frein à main. À Everton, j’ai un rôle plus offensif mais si je montais, je me retournais et il n’y avait plus personne derrière moi. Je devais faire gaffe (rires). Je jouerai partout où le coach a besoin de moi. C’est bien aussi que je diversifie ma palette de jeu. Je dois apprendre à pouvoir jouer dans plusieurs rôles. J’ai récupéré des ballons et c’était mon job du jour.”